Von der Spielerfrau zur Mama, Moderatorin und Unternehmerin: Cathy Hummels Veränderung in Bildern

Ihre persönlichen Hochs und Tiefs hielt Cathy Hummels auch in dem Buch „Mein Umweg zum Glück“ fest. Am 24.09.20 kam es auf den Markt. Darin gibt Hummels Einblick hinter die schillernde Fassade und schreibt über sehr dunkle Stunden in ihrem Leben. So ist inzwischen auch „Autorin“ ein Teil ihrer Karriere. Auch ein Kochbuch mit zuckerfreien Rezepten und ein Buch mit Yogaübungen brachte Cathy Hummels schon heraus. © picture alliance/dpa/Benevento