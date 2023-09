Mitten im Gespräch: Désirée Nick erteilt Cathy Hummels knallharte Abfuhr

Von: Diane Kofer

Teilen

Cathy Hummels will Désirée Nick bei „Kampf der Realitystars“ sehen – doch die TV-Bekanntheit erteilt ihr knallhart eine Absage – sie wolle sich nicht unter Wert verkaufen.

München – Cathy Hummels (35) ist Moderatorin von „Kampf der Realitystars“. Ein Versuch, Désirée Nick (66) als Kandidatin anzuwerben, scheitert jetzt kläglich. Die Berlinerin stellt klar: Das Format sei ihrer nicht würdig.

„Ganze Branche ist versaut“: Désirée Nick lehnt Cathy Hummels‘ TV-Einladung eiskalt ab

Désirée Nick und Cathy Hummels haben eine Gemeinsamkeit: Die Reality-TV-Darstellerin und die Moderatorin haben beide schon das Cover des Playboys geziert. Sogar Gesundheitsminister Karl Lauterbach (60) ist von Désirée Nicks Playboy-Fotos hin und weg. Jetzt haben sich die Ex von Mats Hummels (34) und „La Nick“ für ein neues Projekt zusammengetan: Cathy Hummels ist im neuen Podcast der 66-Jährigen zu Gast. Die entspannte Stimmung in „Golden Gossip Girl“ schlägt aber urplötzlich um, als Désirée Nick der Münchnerin eine knallharte Abfuhr erteilt.

Von der Spielerfrau zur Mama, Moderatorin und Unternehmerin: Cathy Hummels Veränderung in Bildern Fotostrecke ansehen

In dem Podcast lädt die Moderatorin ihre TV-Kollegin zu „Kampf der Realitystars“ ein – doch von diesem Angebot hält die Berlinerin gar nichts. Der Grund? „Weil ich eine Ikone bin, die sich nicht für kleines Geld hergibt. Und weil andere Kollegen die Preise in diesem Segment kaputt gemacht haben“, meckert sie. Désirée Nick erwarte mehr von einem Format als eine Ansammlung von Influencern, die heiß auf Follower sind. „Diese ganze Branche ist ja versaut, dadurch, dass sie überhaupt kein Interesse daran haben, zu unterhalten. Auch kein Interesse daran haben, ihrer Mission als Entertainer zu folgen“, nörgelt sie.

Vor allem an einem Ex-Teilnehmer der Show lässt „Deutschlands spitzeste Zunge“ kein gutes Haar: Serkan Yavuz (30). Der ehemalige Bachelorette-Kandidat war für eine schlappe Ein-Euro-Gage nach Thailand geflogen. „Was ist das für ein Geschäft, wo man sich unterbietet, um dabei sein zu dürfen und wo Gestalten, die in die Öffentlichkeit drängen, das alles unterlaufen, in dem sie sagen: ‚Leute, ich komme für 5.000 Euro‘“, wettert die Dschungelkönigin von 2004.

„Lose Luder“ – Désirée Nick bringt alle zum Reden Désirée Nick ist im Podcast-Spiel ein alter Hase. Seit 2020 ist sie mit ihrem ersten Podcast „Lose Luder“ erfolgreich. Dort fällt sie nicht nur mit ihrer direkten Art, sondern auch mit hochkarätigen Gästen auf. Auch vor der Politik macht sie keinen Halt. Von Trash-TV-Stars bis hin zu Gesundheitsminister Karl Lauterbach quatscht sie am Mikrofon über alle möglichen Themen.

„Habe TV-Geschichte geschrieben“: Désirée Nick stellt sich über aktuelle Trash-TV-Stars

Die knallharte Absage nimmt Cathy Hummels aber nicht einfach so hin – immerhin weiß sie, dass sich das TV-Geschäft weiterentwickelt hat und die Stars und Sternchen auch auf Social-Media-Reichweite angewiesen sind. „Mittlerweile ist ein Realitystar auch mehr, du brauchst Follower. Fernsehen ist mittlerweile auf einem absteigenden Ast“, merkt sie an – doch auch dazu hat die Grande Dame der Reality-TV-Branche eine klare Meinung: Die aktuellen Realitystars gehen neben ihr unter.

„Ich habe TV-Geschichte geschrieben. Ich bin eine Frau, an deren Sprüche, an deren Auftritte, an deren Sätze man sich heute noch erinnert. Da ist was hängen geblieben“, betont Désirée Nick. Sie sortiere sich als „qualitätsbewusste Künstlerin“ nicht in ein Umfeld ein, in dem sie nichts zu suchen habe. Bei „Kampf der Realitystars“ werde Cathy Hummels sie also definitiv nicht begrüßen dürfen. Über „Das Sommerhaus der Stars“ lästert Désirée Nick ebenfalls: Sie zieht über Claudia Obert (61) her. Verwendete Quellen: Podcast/ Golden Gossip Girl (Spotify, Folge 1)