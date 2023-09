Hunderte Euro für eine TV-Aufzeichnung: So viel müssen Schlagerfans für die „Helene Fischer Show“ zahlen

Von: Elena Rothammer

Im Dezember 2023 wird endlich die „Helene Fischer Show“ zurückkehren. Um das Spektakel rund um die Schlagerqueen live zu erleben, müssen die Fans aber tief in die Tasche greifen.

Düsseldorf – Nach einigen Spekulationen ist es endlich offiziell: Die „Helene Fischer Show“ kehrt wieder ins Fernsehen zurück. Am 25. Dezember ist es so weit und die Schlagerqueen wird mit ihrem TV-Spektakel im ZDF zu sehen sein. Bei der Aufzeichnung können natürlich auch Fans von Helene Fischer (39) live dabei sein – allerdings müssen sie dafür ein stolzes Sümmchen hinblättern.

Noch begeistert die Schlagerqueen mit ihrer „Rausch“-Tour. Dort wurde Helene Fischer sogar von einem jungen Fan auf ihr Baby angesprochen und die Musikerin gab ungewohnte private Einblicke. Im Winter hingegen findet die Aufzeichnung für die anstehende „Helene Fischer Show“ statt.

Am 1. und 2. November wird die „Helene Fischer Show“ im Düsseldorf aufgezeichnet. Der Ticketverkauf startete am 6. September – und dabei kamen schwindelerregende Preise zum Vorschein. Zwischen 269 und 399 Euro kosten die sogenannten „Platin-Tickets“ bei Ticketmaster. Dazu wird erklärt: „Der Veranstalter hat die Preise für diese Tickets entsprechend ihrem Marktwert festgelegt. Die Tickets beinhalten keine VIP-Pakete. Verfügbarkeit und Preise können sich ändern.“ Dabei werden sogar noch hintere Tribünen-Plätze teilweise noch als „Platin-Tickets” angeboten.

Die „Normalpreis”-Tickets hingegen werden für 69,95 bis 175 Euro angeboten. Für einen Gangplatz („Aisle Seat”) musste man hingegen zwischen 81,35 und 185,00 Euro bezahlen.

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen

Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Das einzige Deutschland-Konzert 2022 von Helene Fischer fand am 20. August 2022 vor eine Rekordmenge von 130.000 Fans in München statt – das größte Konzert ihrer Karriere. Die ersten 100.000 Tickets wurden bereits in 24 Stunden verkauft.