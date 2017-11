Hunderte von Verehrerinnen: Rikscha-Fahrer verklagt Filmstar

Diese Geschichte könnte aus einem Bollywood-Streifen stammen: Rikscha-Fahrer wird plötzlich von zahlreichen Verehrerinnen angerufen und zieht vor Gericht! Was es mit dem kuriosen Fall auf sich hat.

Durch einen Film mit dem Frauenschwarm Shakip Khan ist ein Auto-Rikscha-Fahrer in Bangladesch wider Willen zu einem enorm gefragten Mann geworden. Weil seine Handynummer in Khans Film auftauchte, will der Fahrer Ijajul Mia den Schauspieler nun verklagen. Er habe seit dem Erscheinen des Films "Rajniti" im Juni hunderte Anrufe pro Tag erhalten, sagte Mia am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

In dem Film ist zu sehen, wie Khan seiner Film-Freundin eine Handynummer gibt - es handelte sich dabei allerdings um die Nummer von Mia. "Ich habe jeden Tag hunderte Anrufe von meist weiblichen Fans von Shakib Khan bekommen. Sie sagten: 'Hallo Shakib, ich bin dein Fan. Hast du zwei Minuten, um mit mir zu sprechen?'" Ein Fan habe sogar 500 Kilometer zurückgelegt, um ihn zu sehen. "Die Nutzung meiner Nummer in dem Film hat mein Leben vollkommen schrecklich gemacht", sagte Mia.

Frau droht Rikscha-Fahrer Mia mit Trennung

Der frisch gebackene Ehemann und Vater einer Tochter sagte, seine Frau habe wegen der dauernden Anrufe gedroht, ihn zu verlassen. Das Haus seiner Familie habe er verlassen müssen. Mia sagte, er habe sich keine neue Telefonnummer zulegen können, weil er befürchtet habe, Stammkunden zu verlieren, die nur seine alte Nummer hatten.

Der Rikscha-Fahrer will Khan, der den Film auch produziert und als Regisseur geleitet hatte, nun auf fünf Millionen Taka (etwa 52.000 Euro) verklagen. Mias Anwalt sagte, er habe die Klage vergangene Woche eingereicht, doch der Richter habe zunächst mit der Annahme des Falls gezögert. Nun sollten Ermittlungen zeigen, wie sehr Mias Leben durch die Fan-Anrufe gelitten hat.

Ende 2016 landete übrigens auch in München ein Rikscha-Fall vor Gericht. Dort nahm der Fall des Betreibers eines Radl- und Rikscha-Services eine ungeahnte Wende.

