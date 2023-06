„Hurenbock“-Rache: Peter Klein kündigt gnadenlose Abrechnung mit Iris an

Rosenkrieg eskaliert

Der Rosenkrieg zwischen Peter Klein und Noch-Ehefrau Iris geht in die nächste Runde. Auf Instagram kündigt Peter nun Konsequenzen an.

Mallorca – Beinahe schien es so, als wäre Ruhe eingekehrt im Rosenkrieg zwischen Katzenberger-Mama Iris Klein (56) und Noch-Ehemann Peter Klein (56). Doch nun ist Peter offenbar endgültig der Kragen geplatzt und er wettert in mehreren Instagram-Storys heftig gegen seine Noch-Ehefrau. Auslöser dafür: die jüngsten Instagram-Storys der Katzenberger-Mama. In diesen schießt sie erneut gegen den 56-Jährigen: „Bin genervt, weil Peter die Scheidungspapiere einfach nicht unterschreiben will.“

Peter Klein wehrt sich gegen Noch-Ehefrau Iris Klein

Damit hat die Katzenberger-Mama nun aber wohl eine Grenze überschritten. Peter Klein holt zum Gegenschlag aus. „Ich werde diese Papiere so nicht unterschreiben“, stellt der Wahl-Mallorquiner klar und begründet seine Entscheidung in einer Instagram-Story. Es habe eine Vereinbarung bezüglich der Scheidungsbedingungen zwischen den Kleins gegeben, doch „jetzt versuchst du diese Vereinbarung zu umgehen… Schlimmer noch. Du versuchst, mich in der Öffentlichkeit als Dieb und Bittsteller hinzustellen“, wendet sich der Auswanderer an seine Noch-Ehefrau. Dabei fordere er nur das, was ihm rechtmäßig zustehe, so Klein.

Auch zu Iris Kleins Aussage, dass er „selbst arbeiten gehen und sein eigenes [Geld] verdienen“ solle, findet Peter Klein direkte Worte. „Wer hat die Kosten für die Auswanderung allein getragen? […] Wer hat seit der Auswanderung nach Mallorca auf der Insel auf Baustellen gearbeitet und auch hier Geld verdient?“, fragt der 56-Jährige.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Peter Klein zu Noch-Ehefrau Iris: „Mach dich bereit“

Peter Klein packt sogar noch mehr aus: Iris Klein habe Dinge, die in seinem Besitz bleiben sollten, „mutwillig zerstört… Mit dem Messer zerschnitten, zerkratzt oder entwendet“. Auch habe sie vor seinen „privatesten Dingen keinen Halt gemacht“. Zur Illustration teilt der Mallorca-Auswanderer das Fotos eines zerkratzten Fernsehers, auf dessen Bildschirm das Wort „Hurenbock“ zu lesen ist. „Das war eine Nachricht an mich, die du in den Fernseher gekratzt hast“, schreibt er dazu.

Iris Klein solle sich nun bereit machen, der 56-Jährige „habe noch viele dieser Nachrichten und Drohungen“ von der Katzenberger-Mama bekommen, „die die Öffentlichkeit bestimmt interessieren“ werden, fügt er hinzu.

+ Eiskalt: Peter Klein kündigt bei Instagram die Abrechnung mit Noch-Ehefrau Iris an. © Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_; Screenshot/Instagram/peterklein_official (Fotomontage)

Seine Noch-Ehefrau Iris Klein unterstellte dem Reality-Star eine Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke (41). Beide waren als Begleiter im Dschungelcamp 2023 in Australien. Bis heute dementieren Peter Klein und die Schauspielerin, eine Liebschaft zu haben. Trotz des Trennungs-Dramas ist Iris Klein glücklich mit ihrem neuen Freund „Mr. T“ und zeigte ihn nun das erste Mal bei Instagram. Verwendete Quellen: RTL, Instagram

Rubriklistenbild: © Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_; Screenshot/Instagram/peterklein_official (Fotomontage)