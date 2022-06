„Hurensohn der Woche“: „4blocks“-Schauspieler Frederick Lau kritisiert Kroos-Interview

Kida Ramadan und Frederick Lau äußern sich zum Kroos-Interview beim Champions-League-Finale © dpa/AP | Kirsty Wigglesworth & dpa | Felix Hörhager

Nach dem umstrittenen ZDF-Interview erhält Toni Kroos nun Rückendeckung von den Schauspielern Frederick Lau und Kida Ramadan.

Es ist derzeit das Gesprächsthema unter Sportfans: Nach dem Champions-League-Sieg mit Real Madrid gab Toni Kroos (32) dem ZDF-Reporter Nils Kaben (54) eine pampige Antwort, weil ihm dessen Fragen nicht gefielen. „Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen. Ganz schlimm, ganz schlimm“, schimpfte der Fußballstar, bevor er das Interview abbrach.

Doch noch während er sich von dem Journalisten entfernte, brach es aus Kroos heraus: „Du stellst erst zwei negative Fragen. Da weiß man direkt, dass du aus Deutschland kommst.“ Kaben hatte angemerkt, dass Madrid im Endspiel gegen den FC Liverpool in Bedrängnis geraten war.

Auch die „4 Blocks“-Schauspieler Frederick Lau (32) und Kida Ramadan (45) verfolgten das Geschehen am Spielfeldrand mit großem Interesse. In ihrem gemeinsamen Podcast Reich und Schön bewerteten sie das umstrittene Interview und stellten sich dabei auf die Seite von Toni Kroos. „Das kann nur aus Deutschland kommen, dass du ein Interview anfängst und erstmal drei negative Fragen stellst“, fand Frederick Lau.

ZDF-Reporter in der Kritik: „Hat sich nicht vorbereitet“

Sein Kollege kommentierte das Geschehen etwas vorsichtiger mit der Begründung: „Du als Deutscher kannst das besser beurteilen. Wenn ich als Libanese das einschätze, dann heißt es wieder: ‚Was labert der Libanese da?‘“ Allerdings teilte Kida Ramadan die Meinung seines ehemaligen Co-Stars. „Wir hatten mal eine Rubrik geplant, die heißt ‚Hurensohn der Woche‘. Heute müsste man die mal einbauen und diesem Moderator widmen“, fand er deutliche Worte. „Das ist einfach ein Hurensohn der Woche, der sich nicht vorbereitet hat und nicht erstmal herzlichen Glückwunsch sagt.“

Die beiden Stars finden es total schade, dass hierzulande oft eine negative Stimmung herrsche. „Es ist immer so, diese emotionslose Scheiße“, wetterte Frederick Lau. Das sei in ihrem Berufsfeld nicht anders. Denn auch Filmkritiker würden stets nur darauf achten, was zu bemängeln sei. „Man sagt nie, was einen begeistert hat, es geht immer nur ums Fehlersuchen. Woran liegt das? Warum haben die Deutschen das? Ich glaube, das ist Missgunst“, mutmaßte Lau.