„Hustet so extrem stark“: Jessica Hallers Tochter krank mit Familie auf Mallorca

Jessica Hallers Tochter Hailey-Su hat im Mallorca-Urlaub mit starkem Husten zu kämpfen © Instagram.com / Jessica Haller

Jessica Haller entspannt derzeit mit ihrer Familie auf Mallorca. Doch ihre Tochter Hailey-Su leidet während des Urlaubs unter starkem Husten. Auf Instagram gibt die ehemalige Bachelorette nun ein Gesundheitsupdate ihrer Tochter.

Mallorca – Krankheit während des Mallorca-Urlaubs! Jessica Hallers (32) kleine Tochter Hailey-Su ist in den Ferien der kleinen Familie an starkem Husten erkrankt. Die Ex-„Bachelor“-Teilnehmerin und ihr Ehemann Johannes Haller (34) waren vor knapp einem Jahr Eltern ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses geworden. Die auf Ibiza lebende Familie genießt derzeit ihre Auszeit im sonnigen Mallorca und verbrachte dort zuvor gemeinsame Zeit auf einer luxuriösen Jacht.



Im Rahmen ihrer Instagram Stories gab die Reality-TV-Darstellerin jetzt ein Update über den aktuellen Gesundheitszustand ihres kleinen Schatzes, der während des Urlaubs erkrankte. Dabei verkündete sie, dass ihre Tochter derzeit an starkem Husten leiden würde. Jessica Haller meldete sich am Morgen bei ihren Fans und erzählte ihnen, dass ihre Nacht „hart“ gewesen sei, weil es ihrer Tochter aktuell nicht gut gehen würde. Sie enthüllte: „Die Nacht war hart. […] Es ist sehr hartnäckig. Wenn es nicht besser wird, werde ich auf jeden Fall nochmal zum Arzt gehen. Sie hustet so extrem stark.“

Jessica Hallers Tochter im Mallorca-Urlaub erkrankt

Jessica Haller erklärte zudem, dass sie ihren Followern sehr dankbar für deren zahlreiche Tipps sei, die sie ihr zur Linderung des Hustens ihres Nachwuchses mitteilten. Sie verriet: „An dieser Stelle möchte ich ganz kurz Danke sagen für die ganzen Tipps, die ihr mir gesendet habt. […] Die Tipps sind wirklich super hilfreich. Ich werde mir gleich heute noch Zwiebeln besorgen.“ Sie fügte hinzu, dass sie die Ratschläge ihrer Fans befolgen und für ihre Tochter einen Hustensaft aus Zwiebeln zubereiten würde, der als Hausmittel gegen starken Husten bekannt ist. „Zwiebelsaft werde ich heute machen für Hailey“, erzählte sie. Wir hoffen, dass es der kleinen Tochter des Stars schon bald wieder besser geht und wünschen ihr eine schnelle Genesung!