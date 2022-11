„Hyaluron verrutscht“: Antonia Hemmer macht Beauty-Eingriff rückgängig

Antonia Hemmer lässt sich einmal im Jahr die Lippen auffüllen © Instagram/antonia_hemmer

Nachdem sie ihre Lippen mehrere Jahre lang mit Hyaloron auffüllen lassen hat, möchte Antonia Hemmer nun einige Korrekturen vornehmen lassen.

Die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Antonia Hemmer (22) gibt viel Acht auf ihr Äußeres. In ihrer Instagram-Story erzählte die 22-Jährige ihren Followern, dass sie gleich in eine Praxis für Schönheitschirurgie und plastische Chirurgie fahren werde, um ihre Lippen mit Hylase „auflösen“ zu lassen. Unwissenden erklärt sie auch gleich, was es damit auf sich hat: „Ich hab jetzt die letzten drei, vier Jahre einmal im Jahr meine Lippen machen lassen. Natürlich habe ich jetzt keine Schlauchboot-Lippen, aber ich hab die immer schön natürlich auffüllen lassen.“

Das Problem sei nur, dass sich viel von dem Hyaluron oberhalb der Oberlippe abgesetzt habe. Dieses wolle sie nun auflösen lassen. Bereuen tut sie ihre Schönheitseingriffe aber nicht. Im Gegenteil, das abgesetzte Hyaluron soll weg, damit sie die Lippen „einfach nochmal schön clean neu machen kann“. Dass Hyaluron „verrutscht oder sich verteilt“ komme eben manchmal einfach vor.

Damit sie beim Eingriff dabei sein können, nimmt Antonia ihre Follower per Video mit zum Ästhetik-Team. Mit Betäubungscreme auf der Oberlippe lacht sie in die Kamera und zeigt ihre Ärztin. Bei den Pieksern schlägt sich Antonia tapfer und verzieht keine Miene. In den kommenden Tagen wird Antonia ihren Fans sicher das fertige Ergebnis präsentieren.

Zuletzt hatte Antonia Hemmer eher wegen ihrer Beziehung für Aufregung gesorgt. Die Blondine, die 2020 durch das Reality-Format „Bauer sucht Frau“ bekannt wurde, kam in der Sendung mit dem Landwirt Patrick Romer (26) zusammen. 2022 zog das Paar für die gleichnamige RTL-Show ins „Sommerhaus der Stars“ ein und ging sogar als Sieger-Gespann hervor. Doch 50.000 Euro Preisgeld konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass in der Beziehung der beiden offenbar einiges im Argen lag. In der Show beleidigte Patrick seine Freundin wiederholt und erntete dafür von den anderen Sommerhäuslern und dem TV-Publikum viel Kritik.