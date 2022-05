„Ich bin dick“: Pietro Lombardi zeigt seine Plauze und will hart an sich arbeiten

Von: Alica Plate

Teilen

Pietro Lombardi zeigt seinen Oberkörper und gibt offen zu „ich bin fett“ © Screenshot/Instagram/pietrolombardi

DSDS-Gewinner Pietro Lombardi zeigt sich Oberkörperfrei auf Instagram. Doch statt Sixpack kommt dabei eine ganz schöne Plauze zum Vorschein. Schonungslos ehrlich gibt der Sänger zu: „Ich bin dick“.

Köln - Pietro Lombardi (29; alle News auf der Themenseite) gehört zu den erfolgreichsten deutschen Sängern und kommt mit seiner herzlichen Art bei seinen Fans gut an. Dabei ist der DSDS-Star immer extrem ehrlich - das stellte er am 11. Mai auf Instagram erneut unter Beweis. In seiner Story offenbart er seinen Followern, dass er in den letzten Monaten stark zugenommen habe. Den überschüssigen Kilos möchte er nun den Kampf ansagen.

Pietro Lombardi zeigt sich Oberkörperfrei auf Instagram

Pietro Lombardi steht nicht nur regelmäßig auf der Bühne und produziert einen Hit nach dem anderen, sondern hat sich auch auf Instagram eine Community aufgebaut. Über zwei Millionen Menschen folgen dem DSDS-Sieger von 2011 bereits. Dabei lässt es sich Piet nicht nehmen, des Öfteren aus dem Nähkästchen zu plaudern.

Schonungslos ehrlich gesteht er nun, dass er derzeit das ein oder andere Kilo zu viel auf den Hüften hat. Vor einem Spiegel stellt er seinen Oberkörper zur Schau - dabei wird klar: Pietros eigene Eiscreme scheint nicht nur seinen Fans gut zu schmecken - auch der Sänger ist großer Fan. Denn sein Bauch hat sich in den letzten Monaten ganz schön verändert.

„Ich bin dick“: Pietro Lombardi zeigt seine Plauze und will hart an sich arbeiten

„Team Lombardi, von hinten denkt man: ‚Ich bin unheimlich gut gebaut‘, aber umso näher ich komme, da schauen wir der Wahrheit ins Gesicht - Ich bin dick“, gibt Pietro Lombardi seinen Followern in seiner Instagramstory vom 11. Mai zu verstehen. „Auf jeden Fall war das die blanke Wahrheit. Ich zeige mich in meinen Storys immer nur obenrum, weil da bin ich ziemlich gut gebaut, aber meine Hüften sind komplette Mülltonne und da muss unbedingt dran gearbeitet werden“, fügt er anschließend hinzu.

Dabei scheint ihm jedoch auch die Meinungen seiner Follower zu interessieren: „Ihr müsst ehrlich sein: Eher ein Mann mit Sixpack, oder Bauch?“, lässt er seine weiblichen Fans abstimmen. Das Ergebnis: Etliche Frauen scheinen tatsächlich einen Mann mit kleinem Bauch zu bevorzugen. Doch Pietro scheint trotzdem in den nächsten Wochen an sich arbeiten zu wollen. Wir sind gespannt auf das Ergebnis!

Doch nicht nur der Körper soll bald wieder in Form sein, auch den Haaren des DSDS-Stars ging es kürzlich an den Kragen. Dabei überraschte Pietro Lombardi mit platinblonden Haaren. Verwendete Quellen: Instagram.com/pietrolombardi