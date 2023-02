„Ich bin die Frau, die Harry entjungfert hat“: Baggerfahrerin machte Prinz Harry zum Mann

Nach 21 Jahren bricht Baggerfahrerin Sasha Walpole ihr Schweigen und verrät, wie sie Prinz Harry zum Mann gemacht hat. Durch Harrys Biografie sah sie sich zu diesem Schritt gezwungen.

Wiltshire – „Ein unrühmlicher Vorfall mit einer älteren Frau. Sie mochte Pferde, sehr sogar, und behandelte mich in etwa wie einen jungen Hengst. Ein kurzer Ritt, nach dem sie mir auf den Hintern klatschte und mich zum Grasen schickte.“ So beschreibt Prinz Harry (38) in seiner Biografie „Reserve“ („Spare“) sein erstes Mal. Seit der Veröffentlichung seiner Memoiren wird wild spekuliert, wer die Dame sein könnte, sogar Schauspielerin Liz Hurley (57) wurde heiß gehandelt. Doch jetzt lüftet Prinz Harrys erste Liebhaberin selbst das Geheimnis.

„Wir waren beide betrunken“: Sasha Walpole über ihr Intermezzo mit Prinz Harry

„Ich bin die Frau, die Harry entjungfert hat“, erklärt Sasha Walpole (40) im Interview mit The Sun on Sunday. Walpole lernte Prinz Harry kennen, als sie auf dem Highgrove-Anwesen von König Charles III. (74), dem damaligen Prince of Wales, als Pferdepflegerin arbeitete. Die beiden waren Teil einer größeren Clique, weshalb Harry auch an besagtem Abend im Vine Tree Inn in Norton in der Grafschaft Wiltshire gemeinsam mit Walpole ihren 19. Geburtstag feierte.

„Er gab mir eine Karte mit einem Witz über einen furzenden Wal auf der Vorderseite“, erinnert sich Sasha Walpole im Gespräch mit The Sun an Prinz Harrys Geschenk. Dazu gab es noch eine Miss-Piggy-Figur. Gemeinsam wurden Schnäpse gekippt – „Tequila, Baileys, Sambuca“ – dann schlichen sich die beiden nach draußen, um eine Zigarette zu rauchen.

Wir waren beide betrunken. Es wäre sonst nicht passiert. Es war nur ein Moment der Leidenschaft – spontan, wild, aufregend. Wir waren 15 Minuten weg, aber der Sex dauerte ungefähr fünf Minuten.

„Nie mehr getextet oder telefoniert“: Nach Prinz Harrys Entjungferung brach der Kontakt ab

Sasha Walpole erklärt im Interview, sie habe damals nicht gewusst, dass Prinz Harry noch Jungfrau war. „Es gab keine jungfräulichen Vibes von ihm, er schien zu wissen, was er tat“, so die heutige Baggerfahrerin. Harry sei damals 16 gewesen, also nur unwesentlich jünger als seine von ihm als „ältere Frau“ beschriebene Liebhaberin. Es sei allerdings korrekt, dass sie Harry nach dem Sex auf den Hintern geklatscht habe, so Walpole. Prinz Harry und Sasha Walpole beschlossen dann, getrennt voneinander zurück zum Pub zu gehen. „Im Nachhinein war das wahrscheinlich noch offensichtlicher.“

Nach dem Techtelmechtel sei der Kontakt zwischen ihr und Prinz Harry abgebrochen, so Sasha Walpole. „Harry und ich haben danach nie mehr getextet oder telefoniert“, so Walpole, die aber betont, dass ihr das nichts ausgemacht habe. Weniger begeistert war die 40-Jährige allerdings von der Tatsache, dass Prinz Harry in seiner Biografie über sein erstes Mal mit ihr auspackt, auch wenn er ihren Namen nicht nennt.

Prinz Harrys erste Loverin betont: „Ich hätte nie darüber gesprochen, wenn Harry es nicht getan hätte“

Nachdem Prinz Harrys Biografie veröffentlicht wurde, hätten Freunde sie mit Nachrichten überhäuft, erinnert sich Sasha Walpole im Interview mit Daily Mail. „Er nannte nicht meinen Namen, aber Leute, die an diesem Abend dort waren oder einfach zu diesem sozialen Kreis gehörten, könnten herausfinden, dass ich es war. Darüber hätte Harry vor der Veröffentlichung nachdenken können“, so Walpole, die moniert, dass es für Prinz Harry ein Leichtes gewesen sei, sie zu finden und zumindest um Erlaubnis zu fragen oder sie vorzuwarnen.

Ich habe das 21 Jahre lang geheim gehalten. Ich habe es getan, weil Harry ein Freund war, egal ob er ein Prinz ist oder nicht. Ich habe nicht um die Aufmerksamkeit gebeten, aber ich weiß, dass die Jagd weitergegangen wäre, bis die Leute mich gefunden hätten. Ich verstehe nicht, warum er so ins Detail gegangen ist. Er hätte sagen können, er habe seine Jungfräulichkeit verloren und es dabei belassen können. Aber er beschrieb, wie es passiert ist – auf einem Feld hinter einer Kneipe.

Sasha Walpole lebt mit Ehemann Ian (44) und den beiden gemeinsamen Kindern immer noch in Wiltshire. Jetzt sah sich die Baggerfahrerin zu diesem Schritt an die Öffentlichkeit gezwungen. „Ich hätte nie darüber gesprochen, wenn Harry es nicht getan hätte. So jemand bin ich nicht. Wenn ich darüber hätte reden wollen, hätte ich das schon vor langer Zeit tun können. Er hat damit angefangen, indem er darüber geschrieben hat“, erklärt Walpole ihre Beweggründe. Zumindest bei Liz Hurley dürfte jetzt wieder Ruhe einkehren, da jetzt klar ist, dass sie Prinz Harry nicht zum Mann gemacht hat. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, dailymail.co.uk