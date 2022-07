„Ich bin ein schlechtes Vorbild“: Vanessa Mai begeistert Fans im Badeanzug

Vanessa Mai leidet offenbar ebenso unter der derzeitigen Hitzewelle wie ihre Fans: Auf Instagram zeigt sich die Schlagersängerin deshalb jetzt im Badeanzug. (Fotomontage) © Instagram/Vanessa Mai & IMAGO/eu-images

Vanessa Mai leidet offenbar ebenso unter der derzeitigen Hitzewelle wie ihre Fans: Auf Instagram zeigt sich die Schlagersängerin deshalb jetzt im Badeanzug.

Asperg – Was für eine Hitzewelle! In ganz Europa steigen die Temperaturen und am heutigen Mittwoch (20. Juli) in ungeahnte Höhen — in Deutschland zeigen die Thermometer teilweise sogar sage und schreibe 40 Grad an. Wer die Chance hat, sich freizunehmen und stattdessen ein schattiges Plätzchen am Badesee oder im Schwimmbad zu suchen, der hat ziemliches Glück. Superstars wie Vanessa Mai (30) haben zur Abkühlung meistens einen eigenen Pool im Garten zur Verfügung. Auf Social Media zeigte sich die Schlagersängerin zuletzt zumindest in einem badetauglichen Outfit!

Die zwei auf Instagram veröffentlichten Schnappschüsse zeigen Vanessa hockend vor einer weißen Wand. Zu einem knappen schwarzen Badeanzug trägt die Musikerin weiße Turnschuhe und eine weiße Baseball-Cap. In der Hand hält sie ein Eis in Wassermelonenoptik. Während sie auf einem Bild lasziv in die Kamera schaut, lutscht sie auf dem zweiten Foto zur Abkühlung das Eis am Stiel. Eines ist klar: Diese Aufnahmen sind gewollt sexy!

Vanessa Mai begeistert mit ihren sexy Foto im Badeanzug die Instagram-Gemeinde

„Ich bin ein schlechtes Vorbild. Na und — wer sagt, was schlecht ist?“ fragt die „Wolke 7“-Interpretin ihre Follower unter den Bildern auf Instagram. Bei ihren Fans scheinen die sexy Schnappschüsse auf jeden Fall ziemlich gut anzukommen. Zahlreiche Herzchen- und Flammen-Emojis schmücken die Kommentarspalte und lassen keinen Zweifel aufkommen: Vanessa Mai ist nicht nur eine hervorragende Schlagersängerin, sondern auch ein ziemlicher Blickfang!

Vielen Insta-Nutzer fällt allerdings auf: Die Bildunterschrift entstammt Sidos (41) Song „Schlechtes Vorbild“ — ob Vanessa und der Rapper nach „Wolke 7“ eine zweite Zusammenarbeit planen? Der offizielle deutsche „Spotify“-Instagram-Account stellt sich dieselbe Frage und kommentiert: „Sido x Vanessa Mai Part 2?“ Für die Fans der beiden Stars wäre das sicherlich eine ziemlich heiße Überraschung an diesem ebenso heißen Sommertag!