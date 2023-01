Wo ist Martin Semmelrogge? Moderatoren verlieren kein Wort mehr über IBES-Kandidat

Teilen

Martin Semmelrogge hat seinen Einzug ins Dschungelcamp leider verpasst. © RTL

Obwohl sich der Sender nun zum Dschungel-Aus von Martin Semmelrogge geäußert hat, verlieren die Moderatoren kein Wort in der Show über den IBES-Kandidaten.

Australien – Schon seit einigen Tagen sitzen die „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“-Kandidaten am Lagerfeuer im australischen Busch und einer fehlt noch immer: Martin Semmelrogge (67). Er sollte einer der großen Namen der 16. Staffel sein und nun scheint er vergessen. Während in der Auftaktsfolge noch über den Schauspieler und das Einreise-Drama gesprochen wurde, wird das Thema Semmelrogge nun scheinbar unter den Teppich gekehrt. Zumindest in der Show: Moderatoren Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) verlieren kein Wort mehr über den eigentlichen IBES-Kandidaten. Und das, obwohl der Sender nun das offizielle Dschungel-Aus bekanntgegeben hat.

Für Martin Semmelrogge endete das Abenteuer Dschungel noch vor dem Einzug – der Schauspieler hat es nicht nach Australien geschafft. Dass es Probleme mit der Einreise geben könnte, wurde bereits vor dem Staffelstart gemunkelt, denn während die anderen Dschungel-Kandidaten alle nach und nach in Australien eintrudelten, um sich vor der Show in Hotel-Quarantäne zu begeben, war keine Spur von Semmelrogge.

Jan Köppen: „Vielleicht die ein oder andere Vorstrafe zu viel“

Es wurde schnell gemunkelt, dass der Vorstrafen-Katalog des Schauspielers der Grund sein könnte. RTL und Semmelrogge blieben aber bei der Aussage: „Die spätere Anreise von Martin Semmelrogge hat produktionstechnische Gründe“. Zum Staffel-Auftakt zog dann Djamila Rowe (55) an Martins Stelle ein und Zietlow und Köppen verrieten, dass Semmelrogge noch auf halber Strecke festsitze. Während sich alle IBES-Kandidaten im Dschungel einfanden, saß Semmelrogge tatsächlich in Doha fest: „Die australischen Behörden lassen ihn ja wirklich nicht einreisen – vielleicht die ein oder andere Vorstrafe zu viel“, sagte Neuzugang im Moderatoren-Team Jan Köppen in der ersten Folge.

Und auch Zietlow legte nach: „Wir wollen das jetzt auch nicht verharmlosen. Martin stand in den letzten 20 Jahren öfter im Gerichtssaal als Barbara Salesch“. Seitdem schenkten die Moderatoren dem IBES-Kandidaten keine Aufmerksamkeit mehr. Auch nach der offiziellen Bestätigung des Senders: „Schauspieler Martin Semmelrogge wird nicht mehr ins Dschungelcamp 2023 einziehen“ verloren Zietlow und Köppen überraschend kein Wörtchen über den Schauspieler in der Show. RTL berichtet, dass Semmelrogge wieder zurück nach Deutschland geflogen sei und sich schon auf der Weiterreise nach Mallorca befinde.