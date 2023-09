„Ich bin eine schwabbelige Masse“: „Harry Potter“-Star kann nicht mehr laufen

Miriam Margolyes hat in einem Interview über ihre Gesundheitsprobleme gesprochen. Der „Harry Potter“-Star befürchtet, bald im Rollstuhl zu sitzen.

Großbritannien – Miriam Margolyes (82) hat in dem Podcast „How To Fail“ über ihren besorgniserregenden Gesundheitszustand gesprochen. Die Schauspielerin, die für ihre Rolle der Professorin Sprout in „Harry Potter“ bekannt ist, erklärte laut britischer „Daily Mail“, dass ihr Übergewicht der Grund dafür sei.

„Das einzige, was ich nicht besiegt habe und hätte besiegen sollen, ist mein Gewicht“, sagte sie. „Ich bin eine schwabbelige Masse. Ich bin fett. Und fett und 82 zu sein, ist wirklich erbärmlich“. Schokolade oder andere Leckereien sollten nicht wichtiger als die eigene Gesundheit und das Erscheinungsbild sein. „Es ist nur die Gier und mangelnde Disziplin, all die Dinge, für die ich mich selbst schäme.“ Durch ihr Gewicht leide sie an einer Spinalkanalstenose, einer Verengung des Wirbelkanals, die zu Rückenschmerzen führt. „Ich kann nicht richtig laufen, ich werde im Rollstuhl sitzen, bevor ich älter bin“, offenbarte Margolyes.

Laut „Daily Mail“ sprach die Schauspielerin zuvor bereits in einer BBC-Serie über den Kampf mit ihrem Gewicht. „Ich meine, sieh dir Camilla, unsere Königin, an, sie ist eine gut aussehende Frau, sie hat ihren Körper fit gehalten, sie hat auf sich aufgepasst. Bei mir waren es Faulheit und Gier – und das bedauere ich.“ Sie würde gerne besser aussehen, „ich hätte gerne einen flacheren Bauch, einen stärkeren Rücken und längere Beine. Aber was soll‘s, hier bin ich.“

Miriam Margolyes: „Habe einen Hängebauch“

Im vergangenen Juni feierte Margolyes ihr „Vogue“-Debüt – und das mit freizügigen Bildern. Für die britische Ausgabe des Magazins ließ sie die Hüllen fallen. Auf einem der Fotos sitzt sie hinter zwei Schalen mit Gebäck, die ihre Brüste bedecken. Außer Schmuck trägt sie nichts.

Im dazugehörigen Interview gab die Schauspielerin jedoch auch an, dass sie mit ihrem Aussehen hadere. Sie möge ihr Gesicht. „Aber ich hasse meinen Körper. Ich hasse große Brüste und ich habe einen Hängebauch, kleine verbogene Beine.“ Doch sie versuche, das Beste daraus zu machen.

Die Ausgabe der britischen „Vogue“ hatte das Thema „Pride & Joy“. Margolyes hatte bereits 1966 ihr Coming-Out. „Ich habe mich nie dafür geschämt, dass ich lesbisch bin oder so. Ich wusste, dass es nicht kriminell war“, sagte sie im Interview. „Ich denke, Homosexuelle haben großes Glück, denn wir sind nicht konventionell. Wir sind gute Künstler, wir sind gute Musiker.“ Sie sei gerne lesbisch.

