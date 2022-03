„Ich bin Gangster“: Daniela Katzenbergers Tochter Sophia trägt mit sechs Jahren schwarzen Lippenstift

Von: Alica Plate

Sophia Cordalis zeigt sich mit schwarzem Lippenstift in Iris Klein Instagramstory © Screenshot/Instagram/danielakatzenberger /iris_klein_mama_

Früh übt sich - das scheint sich auch Sophia Cordalis zu denken. Die Tochter von „Goodbye Deutschland“-Star Daniela Katzenberger stellte kürzlich ihre Liebe zu dekorativer Kosmetik unter Beweis. In einer Instagram-Story von Iris Klein zeigt sie sich mit schwarzem Lippenstift.

Mallorca - Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm - dieses Sprichwort trifft auf Daniela Katzenberger (35) und Sophia Cordalis definitiv zu. Denn die Tochter der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin scheint sich im Alter von sechs Jahren bereits für Schminke zu interessieren. Auf Instagram veröffentlichte Iris Klein eine Sequenz, auf der Sophia schwarzen Lippenstift trägt, wie tz.de berichtet.

Daniela Katzenberger gibt Eindrücke aus ihrem Familienleben preis

Mit ihrer Auswanderung nach Mallorca, die von den Kameras der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ begleitet wurde, kannte ganz Deutschland plötzlich den Namen der Kultblondine. Seitdem ist die 35-Jährige aus dem TV nicht mehr wegzudenken und hat nicht nur in vielen Formaten mitgewirkt, sondern auch eigene Shows an Land gezogen.

Daniela Katzenberger, Mann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia geben Einblicke in ihr Leben © Malte Ossowski/SVEN SIMON via www.imago-images.de

In „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ geben Daniela, ihr Mann Lucas (54) und Töchterchen Sophia den Zuschauern einen Einblick in ihr Leben - aber auch auf Instagram teilen sie immer wieder Eindrücke. Dabei offenbarte die Mutter des TV-Stars kürzlich, Sophias große Leidenschaft.

Iris Klein veröffentlicht gemeinsames Video mit Sophia Cordalis

Da Iris Klein seit wenigen Jahren ebenfalls nach Mallorca gezogen ist, verbringt die Familie immer wieder Zeit miteinander. So auch am 01. März. Als die 54-Jährige ihren Followern zeigt, dass sie derzeit bei ihrer Tochter Daniela zu Hause zu Besuch ist, mogelt sich plötzlich Sophia in die Story.

„Achso, jetzt sehen die Leute, dass du einen schwarzen Lippenstift drauf hast“, kommentiert Iris das gemeinsame Video. Doch Sophia lässt sich davon nicht beirren und fügt hinzu: „Ich bin Gangster.“

Iris Klein holt nach Hassnachrichten im Netz zum Rundumschlag aus

Was ihre Follower wohl dazu sagen, dass Sophia Cordalis bereits mit sechs Jahren zum schwarzen Lippenstift greift? Denn solche Eindrücke bleiben nur selten unkommentiert, das bekam Iris Klein erst kürzlich am eigenen Leib zu spüren, weshalb sie im Netz zum Rundumschlag ausholte.

Verwendete Quellen: Instagram/iris_klein_mama_