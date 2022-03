„Ich bin richtig neidisch“: Sarah Engels kann wegen Alessio Lombardi nicht mit ihren Mädels nach Mallorca

Von: Alica Plate

Sarah Engels verpasst wegen Alessio Lombardi Event auf Mallorca © Screenshot/Instagram/sarellax3

Sarah Engels geht in ihrer Mutterrolle völlig auf. Dennoch scheint sie manchmal neidisch auf ihre Freundinnen zu sein: Während sie auf einem Event auf Mallorca sind, muss der DSDS-Star zu Hause die Kinder hüten.

Köln - Während ihre Mädels die Schmuckkollektion einer Freundin auf Mallorca feiern, sitzt Sarah Engels in Köln fest. Denn als Mama ist es gar nicht so leicht, immer alles so zu organisieren, dass man überall dabei sein kann. Das musste die DSDS-Zweitplazierte nun schmerzlich erfahren, wie tz.de berichtet.

Sarah Engels ist wegen Mallorca-Trip neidisch auf ihre Freundinnen

Alessio und Solea Liana sind der ganze Stolz von Sarah Engels. Auf Instagram teilt sie immer wieder Eindrücke aus dem Familienalltag und betont dabei, nicht glücklicher sein zu können. Dennoch gesteht sie nun, dass sie derzeit extrem neidisch auf ihre Freundinnen sei.

Denn eine gute Freundin der 29-Jährigen hat eine eigene Schmuckkollektion herausgebracht, die sie gemeinsam mit ihren Mädels auf Mallorca mit einem kleinen Event feiert - auch Sarah war eingeladen. Doch weil Alessio schulpflichtig ist, konnte der DSDS-Star nicht mitkommen, was sie extrem traurig stimmt, wie sie nun auf Instagram gestand.

Sarah Engels stellt klar - ihre Kinder gehen immer vor

„Die süßen Mäuse sind gerade alle zusammen auf Mallorca und feiern quasi den Launch zusammen - also es gibt ein kleines Event. Ich bin richtig neidisch, denn ich wäre super gerne mit dabei gewesen. Aber Alessio hat morgen Schule und das hätte logistisch und zeitlich einfach leider nicht reingepasst. Ansonsten hätte ich voll gerne mal alle wieder gesehen“, gesteht Sarah Engels in ihrer Instagram-Story vom 07. März.

Doch Sarah Engels ist eine Vollblut-Mama und stellt immer wieder klar, dass ihre Kinder immer vorgehen. Der Schmerz auf Mallorca nicht dabei sein zu können, wird deshalb sicherlich schnell vergehen. Denn neben Alessio braucht besonders die drei Monate alte Tochter die Nähe ihrer Mama. Dabei teilte Sarah Engels kürzlich einen intimen Moment mit Solea - während sie ihren Fans von ihrem Tag erzählte, stillte sie ihre Tochter vor laufender Kamera.

Verwendete Quellen: Instagram/sarellax3