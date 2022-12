„Ich bin Wassermann, ich liebe Freiheit“: Cathy Hummels verzichtet darauf, einen BH zu tragen

Cathy Hummels ist es egal, was andere über diese Bilder denken könnten. © Instagram/Cathy Hummels

Cathy Hummels zeigt sich auf einem Instagram-Foto ohne BH. Die 34-Jährige steht für sich selbst ein und erklärt ihre Beweggründe.

Die Influencerin Cathy Hummels (34) genießt die Sonnenstrahlen im Urlaub. Natürlich durfte da auch das obligatorische Foto auf Instagram nicht fehlen. Die 34-Jährige postete ein Foto von sich auf dem Deck eines Schiffes, worüber die Fans nun rege diskutieren. Doch ausnahmsweise ist der Grund für die Diskussionen nicht das, was Cathy trägt – Sondern, was sie nicht anhat.

Nun postete die Influencerin ein neues Bild von sich auf Instagram. Darauf ist die Ex von Mats Hummels in einer blauen Jeans mit breitem, schwarzem Gürtel zu sehen. Passend dazu hat sie einen dünnen, hellblauen Pulli mit langen Ärmeln an. Und auch die Schuhe und Tasche sind blau. Cathy Hummels trägt sichtlich keinen BH und schreibt dazu: „Es war einfach ein ‚Traum‘. Ich liebe es, mich frei zu fühlen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich nicht gerne einen BH trage. Dazu stehe ich. Ich finde, es ist mein Recht, das zu entscheiden.“

„Er engt mich im wahrsten Sinne des Wortes einfach ein. Ich bin Wassermann. Ich liebe Freiheit, deshalb verstehe ich auch viele Nachrichten nicht. Soll doch jeder selbst entscheiden, was er trägt. Im Jahr 2023 hoffe ich, dass man keine Diskussionen mehr zum Thema ‚No bra‘ bei Frauen führen muss. Ich denke jedenfalls nicht, dass Männer darauf angesprochen werden, wenn sich ihre Brustwarzen unter dem T-Shirt bemerkbar machen. Aber wir Frauen schon … und ich sag euch eines: Meine Antwort bleibt und ist stets die Gleiche: Ich will dadurch sicher keinen Mann verführen. Außerdem bin ich nicht nackt. Aber ich mag es einfach nicht. Punkt!”

So gespalten sind die Meinungen zu Cathy Hummels Foto

Doch die Reaktionen auf ihr Bikinifoto sind gespalten. Einige der Fans finden die 34-Jährige zu freizügig oder die Message nicht stark genug. So schreibt jemand: „Hauptsache Aufmerksamkeit“ und ein anderer Fan kommentiert: „Wen interessiert, was sie trägt und was nicht…“ Aber der größte Teil der Reaktionen ist sehr positiv. So feiern die meisten Fans die ehrliche und selbstbewusste Art der 34-jährigen. Jemand meint zum Beispiel unter ihrem Foto: „In erster Linie muss man sich selbst damit wohlfühlen“ und ein anderer Follower schreibt unterstützend: „Du hast vollkommen recht!!“