„Ich brauche das“: Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi lässt intimen Eingriff durchführen

Von: Linda Rosenberger

Keine Scham mehr: Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi spricht ganz offen über ein intimes Problem, das ihrer Meinung nach viele Frauen kennen dürften.

Berlin - „Ich bin unfassbar dankbar für meine acht Kinder, aber ich will nie mehr schwanger sein“, gestand Anna-Maria Ferchichi schon vor einiger Zeit, kurz nachdem ihre Drillinge das Licht der Welt erblickt hatten. So glücklich die Mehrfachmama auch mit ihrem Nachwuchs ist, brachten die neun Monate, in denen sie alle ihre Babys noch im Bauch trug, nicht nur Gutes mit sich. Stattdessen sprach die Ehefrau von Rapper Bushido nun ganz offen über ein - anderen Müttern sicherlich auch nur zu gut bekanntes - Problem. Dabei legte sie zugleich ein intimes Geständnis ab, wie tz.de berichtet.

Anna-Maria Ferchichi hat acht Kinder mit Ehemann Bushido - und ein unangenehmes Problem

„Ich bin mir sicher, dass viele Frauen sich denken: ‚Oh je, kenn ich‘“, leitet Anna-Maria Ferchichi auf ihrem Instagram-Account ein heikles Thema ein, das sie dennoch ansprechen will: Inkontinenz. Wie viele Mütter habe auch sie bereits nach der Geburt ihrer älteren Kinder darunter zu leiden gehabt, konnte beispielsweise nicht mehr Trampolin springen, ohne dass etwas im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose ging.

Während ihr Mann das Ganze anfangs noch witzig fand, hat Bushidos Gattin aber bereits darunter gelitten: „Du bist gerade mal 30 Jahre alt und kannst nicht mal mehr niesen?!“, habe sie damals geschockt feststellen müssen, die Situation aber erstmal so akzeptiert. Als dann aber die weiteren Kinder auf die Welt kamen, habe sich ihre Inkontinenz zunehmend verschlimmert. „Und dann war ganz vorbei“, erinnert sich die Mehrfachmama an den Moment, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Anna-Maria Ferchichi plaudert über besonders peinlichen Moment im Fitnessstudio

Als sie eines Tages im Fitnessstudio Seil sprang, habe sie nicht mal ein paar Sprünge geschafft, bevor sie sich komplett eingenässt hatte. Glücklicherweise habe sie eine dunkle Hose getragen, sodass es eigentlich niemand bemerken konnte, erinnert sich Anna-Maria an die peinliche Situation, aber auf dem Heimweg seien ihr trotzdem die Tränen gekommen.

Zugleich war dieses Erlebnis aber auch der Schlüsselmoment, der sie schließlich zum Umdenken brachte. Denn Anna-Maria wollte so nicht mehr weitermachen und hat sich aktiv auf die Suche nach einer Behandlung gemacht - und die bald auch endlich gefunden.

Bushidos Ehefrau führt intime Behandlung gegen ihre Inkontinenz durch

Ihre Rettung sei ein CO₂-Laser gewesen, der in die Scheide eingeführt wird und mit kleinen Stößen die Kollagenfaserbildung anregen solle, erklärt Anna-Maria die intimen Details der Therapie gegen ihre Inkontinenz. Das ganze Prozedere sei zwar unangenehm, aber auszuhalten und bringt sogar noch einen „netten Nebeneffekt“ mit sich, wie Sarah Connors Schwester herausfinden durfte.

Denn so, wie das „Spannungsgefühl da unten“ wieder zurückgekommen sei, hatte sie auch wieder mehr Spaß am Liebesleben mit ihrem Gatten Bushido. Das aufrechtzuerhalten war für die Mehrfachmama auch besonders wichtig: „Ich brauchte das für die Nähe zum Partner und für unsere Ehe“, erklärt sie.

Anna-Maria Ferchichi spricht nach ihren Schwangerschaften nicht nur über ihre Inkontinenz

Das Thema Inkontinenz ist aber nicht das einzige, über das sich Anna-Maria ganz ungeniert öffentlich äußert. Denn auch an alle Helikopter-Mütter hat sich Bushidos Ehefrau vor Kurzem gewendet und sie dabei dazu aufgerufen, sich doch endlich „locker“ zu machen.

Verwendete Quellen: instagram.com/anna_maria_ferchichi