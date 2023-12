„Ich dachte, das ist Prinz Louis“: Kate Middleton begeistert mit überraschendem Kinderfoto

Von: Annemarie Göbbel

Ein Kindheitsfoto von Kate Middleton begeistert die Fans. Was diese völlig überrascht, ist die große Ähnlichkeit zu einem ihrer Kinder.

Windsor – Kate Middleton (41) Gene sind stark! Die Prinzessin von Wales sorgte bei ihren Fans jetzt für Aufregung, als sie ein Weihnachtsfoto aus ihrer Kindheit veröffentlichte. Sofort denkt man, man habe Prinz Louis vor sich, doch es ist seine Mutter, der der jüngste Spross des Prinzenpaares von Wales wie aus dem Gesicht geschnitten ist.

Prinzessin Kate wollte auf ihr Projekt aufmerksam machen, doch alle denken nur an Prinz Louis

Zwar verfolgte die Prinzessin mit ihrem Kinderbild kurz vor Weihnachten bei Instagram gepostet eine ganz andere Absicht, doch die Begeisterung der Fans war nicht zu bremsen: „Wir teilen zu Weihnachten einige festliche Erinnerungen, denn bei #ShapingUs dreht sich alles um die entscheidende Bedeutung unserer frühen Jahre und die Rolle, die die Menschen um uns herum bei der Gestaltung des restlichen Lebens spielen“, betitelte Prinzessin Kate den noch nie gezeigten Schnappschuss aus dem Jahr 1983.

Mehrere Social-Media-Nutzer als „Kopie“ ihres jüngsten Kindes. „Das ist Louis“, schrieb ein Fan. „Zuerst dachte ich, es wäre ein Bild von Prinz Louis“ fügte ein anderer hinzu. Und weiter: „Er ist ihr Mini-me“. Ein weiterer User bemerkte: „Das Middleton-Gen ist bei beiden sichtbar“.

Kates Kindheitsbild Das Bild zeigt Kate in einer dunklen Strickjacke und einem blau-weißen Kleid sowie einer bunten Perlenkette. Vor Kate stehen eine Schüssel und einige brennende Kerzen, hinter ihr ist eine festliche Beleuchtung zu erkennen. Auch die Prinzessin von Wales wuchs mit zwei Geschwistern auf, jedoch ist sie die Älteste der drei Middleton-Sprosse.

Prinz Louis ist schon jetzt der König der Faxenmacher und kann hinreißende Grimassen machen

Kate Middleton und ihr jüngster Sohn Prinz Louis sehen sich nicht nur ähnlich, sie führen auch eine ganz besondere Beziehung (Fotomontage). © i Images /Imago & Chris Jackson/Imago

Prinz Louis hat sich trotz seiner fünf Jahre schnell zum Publikumsliebling gemausert und beherrschte zuletzt die Schlagzeilen, als er während eines Weihnachtsgottesdienstes am 8. Dezember in der Westminster Abbey die Kerze seiner Schwester Prinzessin Charlotte (8) ausblies.

Zu schön waren auch die Bilder, als der große Grimassen-Künstler sich schreiend die Ohren zuhielt, als er neben seiner Urgroßmutter Queen Elizabeth II. (96, † 2022) bei Trooping the Colour dem Überflug der Royal Air Force auf den Balkon des Buckingham-Palastes zusehen durfte und damit weitaus mehr von sich reden machte, als Prinzessin Charlotte und Prinz George (10). Kein Wunder, dass Mama Kate Middleton einen skurrilen Spitznamen für ihren jüngsten Spross hat. Verwendete Quellen: Instagram @The Prince and Princess of Wales, pagesix.com, people.com