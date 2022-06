„Ich hatte gar keine Ahnung“: Leni Klum musste mit 16 schon hart im Modelbusiness arbeiten

Von: Julia Hanigk

Leni Klum folgte ihrer Mama Heidi ins Modelbusiness. © Screenshot Instagram/leniklum und IMAGO/NorbertScanella/Panoramic

Leni Klum ist mit ihren 18 Jahren schon super erfolgreich im Modelbusiness, ergattert einen Job nach dem anderen. Mit 16 Jahren, als sie ihr erstes Covershooting hatte, wusste sie noch nicht viel über die Arbeit. Die vielen Mails und frühen Calls überraschten Klum, wie sie jetzt erzählt.

Los Angeles - Leni Klum (18; alle zu Karriere und Privatleben von Leni Klum) ist die Tochter von Heidi Klum (49) und Flavio Briatore (72). Sie folgte den Fußstapfen ihrer bekannten Mama und arbeitet inzwischen ebenfalls sehr erfolgreich als Model. Die 18-Jährige läuft auf Catwalks, shootet Kampagnen und ist Covermodel. Dass sie gleich zu Beginn, mit 16 Jahren, schon so viele Jobs bekam, überraschte Klum, wie sie im Interview mit „Glamour“ jetzt gestand.

Mit 16 sah man Heidi Klum gemeinsam mit Leni das erste Mal auf dem Cover der „Vogue“, danach räumte Leni direkt ein Covershooting mit „Glamour“ ab. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell so viele Jobs bekommen würde. Weil ich einfach auch noch gar keine Ahnung hatte, wie dieses Business funktioniert“, gibt Leni Klum zu.

„Dann war ich plötzlich super viel am Arbeiten. Mit 16!“, so das Model in dem Interview weiter. Leni Klums Job beinhaltet aber nicht nur die coolen Jobs vor der Kamera, sondern auch viel PC-Arbeit, wie sie erzählt: „Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele E-Mails beantworten muss. Ich hatte überhaupt nicht daran gedacht, dass dieser Job überhaupt etwas mit E-Mails zu tun hat. Jetzt verbringe ich Stunden damit, E-Mails zu beantworten. Und die zweite große Überraschung war, dass ich so früh aufstehen muss, Call-Time um sechs Uhr morgens ist oft Standard.“

Leni Klum zieht bald nach New York - Deutschland aktuell kein Thema als Wohnort

Für Leni steht bald auch ein Umzug an. Die 18-Jährige wird nach New York ziehen und Interior Design studieren. Deutschland als Zuhause scheint sie sich dagegen aktuell nicht vorstellen zu können. „Ich glaube, ich könnte nirgends hinziehen, wo ich das Essen nicht mag. [...] Diese ganzen Würste. Und ich mag auch keine Knödel. Es ist ganz anders als das, was ich hier so esse. Ich bin das einfach nicht gewohnt“, so Leni Klum.

Heidi Klum plauderte über die Vergangenheit, als Leni noch ein Baby war. Heidi Klum hatte Leni „am GNTM-Set gestillt“. Verwendete Quellen: instagram.com/glamourgermany; instagram.com/leniklum; Pressemitteilung Glamour