„Ich hatte vier oder sechs OPs in einer Woche“: So schlecht ging es Anna-Maria Ferchichi wirklich

Während Anna-Maria Ferchichi im Krankenhaus lag, musste Bushido sich um die Kinder und den Haushalt kümmern © Instagram/bush1do

In ihrer Reality-TV-Show berichtet die Ehefrau von Bushido detailliert von ihrem Krankenhaus-Aufenthalt. Wie schlimm es um sie stand, war nicht bekannt.

Ob Zwist mit Clan-Chef Arafat Abou Chaker, die Geburt der gemeinsamen Drillinge oder die Auswanderung nach Dubai: Die News um Bushido (44) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (41) überschlugen sich in den letzten Jahren. Nun nutzt das Paar ihre neue Reality-TV-Show „Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie“, um Klartext zu sprechen. In der ersten Folge des RTL-Formats berichten die beiden über den Start in der neuen Heimat, der direkt von einem tragischen Ereignis überschattet wurde: Kurz nach dem Umzug nach Dubai musste Anna-Maria ins Krankenhaus eingewiesen werden.

Nachdem hartnäckige Bein-Probleme die 8-fach Mama plagten, ließ sie sich in Dubai einer OP unterziehen. Zurück zu Hause angekommen, war von der erhofften Besserung jedoch nur wenig zu spüren. Die Brünette bekam so starkes Fieber, dass sie kurzerhand wieder ins Krankenhaus eingewiesen werden musste. Dort bekam sie dann die Schock-Nachricht: Die Wunde habe sich entzündet. Was folgte, glich einer Tortur. „Ich hatte vier oder sechs OPs in einer Woche – in Vollnarkose. Ich war geschockt“, berichtet Anna-Maria heute. Sie fügt hinzu: „Ich wusste nicht, dass man so viele OPs hintereinander überleben kann.“

Für seine Anna-Maria: Bushido wird zum Hausmann

Was die Strapazen für die Schwester von Sarah Connor noch unerträglicher machte? Als Mama von acht Kindern gibt es immer etwas zu tun. „Mein Problem ist, ich kann mir nicht sagen: ‚Jemand anderes kümmert sich um meine Familie, kümmer dich einfach mal um dich‘. Ich kann es einfach nicht“, so Anna-Maria. Und doch: Während ihrer Zeit im Krankenhaus wuchs Ehemann Bushido über sich hinaus. Ganz allein versorgte er die 1-jährigen Drillinge und ihre fünf Geschwister, stemmte den Haushalt und stand seiner Frau am Krankenbett bei. Eine Zeit, die die beiden vermutlich abermals zusammenschweißte.

Der Rapper und seine Anna-Maria sind bereits seit 2012 ein unzertrennliches Team. Nach ihrer Traumhochzeit in Berlin und der Geburt der sieben gemeinsamen Kinder wagte das Paar im Sommer 2022 den Schritt und wanderte nach Dubai aus. Ihre Liebe stellen die beiden dabei immer wieder unter Beweis und widmen sich gegenseitig süße Posts auf ihren Instagram-Kanälen.