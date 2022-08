„Ich kann nicht mehr“: Jenny Frankhauser bringt die Schwangerschaft an ihre körperliche Grenze

Teilen

Das heiße Wetter bringt Jenny Frankhauser in der 34. Schwangerschaftswoche an ihre Grenzen © Instagram/jenny_frankhauser

Die Hitze in Deutschland geht auch nicht an der schwangeren Jenny Frankhauser spurlos vorbei. In der 34. Schwangerschaftswoche kommt sie bei dem schwülen Wetter an ihre körperlichen Grenzen.

Ludwigshafen am Rhein - Die Hitze mach im Moment vielen Leuten zu schaffen, aber vor allem Schwangere haben darunter wohl sehr zu leiden. „Ich muss zugeben, ich kann nicht mehr“, erzählt jetzt Jenny Frankhauser (30) in ihrer Instagramstory. Schon bald erwartet die Sängerin ein Kind mit ihrem Partner Steffen König. Doch bevor es so richtig losgehen kann, bringt sie das heiße Wetter in der 34. Schwangerschaftswoche an ihre Grenzen. „Ich habe Hitzewallungen, habe das Gefühl umzukippen, schwitze wie noch nie in meinem Leben“, schreibt Jenny.

Unterstützung kann hier hoffentlich ihr Partner Steffen schenken. Die Dschungelkönigin verrät nämlich auch: „Alles ist anstrengend und bald nicht mehr machbar.“ Probleme Anziehsachen zu finden, die bei dem Wetter nicht zu warm sind, hat Jenny auch. Das Einzige, was ihr zu helfen scheint, ist sich hinzulegen und das am besten mit so wenig Klamotten wie möglich. Trotzdem ist die Vorfreude bei den zukünftigen Eltern natürlich groß und sie erwarten ihren Jungen sehnsüchtig.

Die schwangere Jenny Frankenhauser kommt durch die Hitze an ihre körperliche Grenze

Cellulite, Bikinis, Sonnenbrand: Die besten Fotos von Daniela Katzenberger Fotostrecke ansehen

Auch wenn die hochschwangere Jenny unter der momentanen Hitzewelle leidet, konnte sie doch noch ihren Geburtstag genießen. Zur Feier des Tages hat die Schwester von Daniela Katzenberger sogar eine Massage geschenkt bekommen. „Das hat so gut getan an meinen schmerzenden Beinen“, freut sich Jenny.