„Ich kenne die Gefahren“: Deshalb zeigt Danni Büchner ihre Kinder im Netz

Teilen

Viele Eltern entscheiden sich bewusst dafür, in den sozialen Netzwerken keine Fotos ihrer Kinder zu veröffentlichen. Reality-Star Danni Büchner sieht das allerdings ganz anders.

Heute entscheiden sich viele Eltern dagegen, Fotos oder Videos ihrer Kinder auf TikTok, Instagram und Co. zu teilen. Das handhaben auch viele Menschen so, die in der Öffentlichkeit stehen. Ein prominentes Beispiel liefert Model-Mama Heidi Klum (49), die ihre minderjährigen Kids ziemlich konsequent vor den neugierigen Blicken von Presse und Öffentlichkeit schützt.

Bei Prominenten dürfte die Angst vor Missgunst, Übergriffen, Stalking oder erpresserischen Entführungen eine große Rolle spielen. Aber auch für „Normalsterbliche“ gibt es viele gute Gründe gegen das exzessive Veröffentlichen von Kinderfotos. Die allergrößte Sorge vieler Menschen ist, dass pädophile Täter ganz einfach auf die Kinderfotos im Netz zugreifen können.

So könnten die Bilder zur persönlichen Befriedigung genutzt werden, im Darknet landen oder schlimmstenfalls für pornografische Deepfakes benutzt werden. Diese Gefahr unterschätzen viele Eltern nach Ansicht der Kritiker bisher oder ignorieren sie absichtlich, wenn sie wirtschaftliche Vorteile aus dem Kinder-Content ziehen.

„Finde es schwierig, wenn mich jemand belehren will“

Wenn Eltern ihre Kinder nämlich auch noch regelmäßig für Influencer-Content benutzen, mit dem Umsatz erwirtschaftet wird, verschwimmen schnell die Grenzen zur Kinderarbeit: Eine rechtliche Grauzone ist erreicht. Der Wille der Kinder spielt oft keine Rolle – sie wachsen einfach damit auf, ständig für Internet-Beiträge gefilmt oder fotografiert zu werden.

Gerade unter Influencern und Reality-TV-Darstellern aber befinden sich viele Eltern, die das ganz anders sehen und deswegen regelmäßig in die Kritik geraten. So auch „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit Danni Büchner, die trotz Kritik Fotos von ihren sechsjährigen Zwillingen Djego und Jenna postet.

Im Interview mit dem Privatsender RTL erklärte die Reality-TV-Darstellerin, warum sie sich nicht „belehren“ lassen möchte. Ihr Hauptargument: Ihre Kinder seien sowieso oft im Fernsehen zu sehen, sie könne „sie also ja eh nicht verstecken“. Außerdem zeige sie ihre Kinder nicht in „dämlichen Situationen“.

Danni Büchner ist sich sicher: „Ich bin 45 Jahre alt, ich kenne die Gefahren, wenn man Kinder im Netz zeigt. Aber ich finde es schwierig, wenn mich jemand belehren will.“ Ihr Fazit lautet, dass sie ihre Kinder sowohl im Fernsehen als auch im Internet zeigt und sie eben ganz einfach mit der Öffentlichkeit aufwüchsen.