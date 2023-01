„Ich kotze!“ Davina und Shania Geiss wird beim Geruch auf einer Kuhfarm übel

Die Geissens besuchen eine Farm. © RTL2

Die Geissens besuchen zusammen mit ihren beiden Töchtern eine Kuhfarm. Doch Shania und Davina wird beim Geruch in der Molkerei schlecht.

Die Geissens machen bei ihrem Besuch der Emirate einen Stopp auf einer Kuhfarm – ganz zum Leidwesen der beiden Töchter. Die Familie besucht in dem Ort Fudschaira eine Kuhfarm und die zugehörige Molkerei. Mutter Carmen (57) und Vater Robert (58) sind begeistert und machen jede Menge Fotos. Doch die Töchter Shania (18) und Davina (19) können der Erfahrung nichts abgewinnen und es wird ihnen sogar schlecht.

Gleich beim Betreten der Kuhfarm ruft Carmen: „This is Amazing“. Doch ihre Töchter sehen das ganz anders und zeigen das auch durch ihre missmutigen Gesichtsausdrücke. Shania verdreht genervt die Augen und murmelt: „Mama kann sich auch für alles begeistern.“ In der Molkerei verschlimmert sich dann die Laune der Töchter – Denn der Geruch lässt die beiden fast umkippen. Zwar tragen alle Familienmitglieder eine OP-Maske, doch Shania ruft: „Leute, ich kotze. Das stinkt so sehr darin!“

Shania ist überzeugt: „Ich trinke nie wieder Milch“

Und auch Davina scheint die Situation ähnlich zu empfinden. Trotz der Maske wird ihr schlecht und sie muss die Molkerei schnell wieder verlassen. Die 19-Jährige resümiert: „Das riecht hier wie Scheiße, es ist so ekelhaft!“ Eine prägende Erfahrung für die Töchter von Carmen und Robert Geiss. Normalerweise sind diese eher ein luxuriöses Leben gewohnt. Shania ist so entsetzt, dass sie sich etwas für die Zukunft vornimmt: „Das stinkt so! Ich trinke nie wieder Milch!“