„Ich liebe dich“: Heidi Klum und Tom Kaulitz turteln ganz öffentlich in Venedig

Heidi Klum genießt eine entspannte Zeit in Europa und teilt ihre Pärchenmomente mit Ehemann Tom Kaulitz auch mit ihren Fans.

Nach dem großen GNTM-Finale in Köln gönnt sich das Model Heidi Klum eine Auszeit in Europa. Zusammen mit ihrer Familie machte sie zunächst einen Halt in den österreichischen Bergen, bevor es weiter in den Süden ging. Derzeit verweilt die Modelmama in Venedig und sendet von dort aus Grüße an ihre Instagram-Community.

Auf der Rialtobrücke, einer Sehenswürdigkeit der italienischen Stadt, posiert die 50-Jährige mit Ehemann Tom Kaulitz für eine Serie von Instagram-Fotos. Die GNTM-Jurorin und der „Tokio Hotel“-Star tauschen auf den Fotos innige Küsse aus. „Ich liebe dich“, schreibt Klum dazu und fügt ein rotes Herzemoji hinzu.

Auch in den darauffolgenden Tagen gab es immer wieder romantische Updates in Form von Fotos oder Videos von Heidi. Mittlerweile scheint die Wahlamerikanerin wieder für die „America‘s got Talent“-Dreharbeiten in den Staaten zu sein.

Erst die Arbeit, dann das Vergügen: Klum spielt bei „Die Bergretter“ mit

Bei ihrem Aufenthalt in den Bergen stand nicht nur Vergnügen auf dem Programm, sondern auch Arbeit: Heidi Klum ergatterte eine Rolle in der beliebten TV-Serie „Die Bergretter“.

Heidi Klum ist großer Fan von „Die Bergretter“ und darf sogar eine Gastrolle in der ZDF-Serie spielen. Vom Set teilte das Model nun erste Bilder. © ZDF / Nicole Giesa & Instagram / heidiklum

Die Entscheidung für dieses Engagement wurde durch Klums Leidenschaft für die Serie beeinflusst: „Ich sehe eigentlich überhaupt kein Fernsehen, aber ‚Die Bergretter‘ haben es meinem Mann und mir angetan. Es ist mir eine Ehre, dass ich jetzt mitspielen durfte und hoffe, dass es nicht das letzte Mal war“, erklärte sie gegenüber der „Bild“-Zeitung im Mai.

Klum wird die Rolle der Isabelle Klett übernehmen und in der zweiten Folge der 15. Staffel zu sehen sein, deren Ausstrahlung für den Herbst geplant ist. Weitere Details zu ihrem TV-Auftritt wurden bisher nicht bekannt gegeben.