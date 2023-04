„Ich liebe es“: Fans feiern König Charles für sein Deutsch

Von: Susanne Kröber

König Charles begeistert bei seinem Deutschlandbesuch mit mehreren auf Deutsch gehaltenen Reden. Aber woher kann der Monarch eigentlich die Sprache so gut?

Berlin – Als erster Monarch überhaupt wurde König Charles III. (74) jetzt die Ehre zuteil, eine Rede im Bundestag zu halten. Bei diesem historischen Moment wechselte Charles scheinbar mühelos vom Deutschen ins Englische und wieder zurück. Auch am Abend des ersten Tages seiner Antrittsbesuchs in Deutschland entzückte der Monarch die Gäste beim Staatsbankett im Schloss Bellevue mit einer Rede in deutscher Sprache.

„Gute Arbeit, König Charles!“: Monarch sorgt mit Ansprachen auf Deutsch für Begeisterung

„Ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich mehr als vierzigmal in Deutschland gewesen bin – darin zeigt sich natürlich, wie wichtig mir unsere Beziehungen sind, aber auch, so fürchte ich, wie lange es mich schon gibt“, parlierte König Charles in perfektem Deutsch und versetzte mit seiner Aussprache nicht nur die Anwesenden beim Staatsbankett in Erstaunen. Auch in den sozialen Medien zeigen sich die Royal-Fans begeistert.

„Ich liebe es, ihn auf Deutsch sprechen zu hören. Klingt super! Unsere Sprache ist sehr schwierig, aber er beherrscht sie“, zeigt sich eine Instagram-Nutzerin beeindruckt in einem Kommentar zu Charles‘ Rede beim Staatsbankett. „Mein in Deutschland geborener Ehemann war sehr beeindruckt von seinem perfekten Akzent. Er sagte, man kann unmöglich heraushören, dass es nicht seine Muttersprache ist. Ich denke, die Briten haben so ein Glück, Charles als ihren König zu haben“, so eine weitere Reaktion auf dem Instagram-Account der Royal Family. „Deutsch ist eine schwere Sprache. Gute Arbeit, König Charles!“ – so oder ähnlich lesen sich die Kommentare unter dem Video vom Staatsbankett.

König Charles III. in Deutschland: So sehen Sie den Staatsbesuch am 30. März im TV Um 10:30 Uhr zeigt das ZDF ein ZDF spezial zur Rede von König Charles im Bundestag. RTL hat um 11:00 Uhr „Punkt 12 Spezial – König Charles in Deutschland“ im Programm. Bei Phoenix ist ab 12 Uhr die Rede des Königs im Bundestag und um 17:30 Uhr eine Zusammenfassung des Besuchs in Berlin zu sehen.

Warum spricht König Charles III. so gut Deutsch?

Dass König Charles so perfekt Deutsch spricht, kommt nicht von ungefähr. Queen Elizabeth II. (96, † 2022) hatte deutsche Wurzeln, Charles‘ Vater Prinz Philip (99, † 2021) beherrschte die Sprache beinahe fließend. Prinz Philips Mutter Alice von Battenberg (84, † 1969) und sein Vater Prinz Andreas von Griechenland (62, † 1944) entstammen beide deutschen Adelsfamilien. Philip sorgte dafür, dass auch Charles die deutsche Sprache lernte.

Bei seinem Staatsbesuch in Deutschland hält König Charles seine Reden teilweise auf Deutsch. (Fotomontage) © IMAGO/photothek/i Images

Wäre der Staatsbesuch von König Charles in Frankreich nicht aufgrund der dortigen Proteste verschoben worden, so hätte er vor Ort auch mit seinem Französisch glänzen können. Neben Englisch, Französisch und Deutsch spricht Charles III. auch noch Walisisch und etwas Gälisch. In Deutschland punktet König Charles aber nicht nur mit seinen profunden Sprachkenntnissen, sondern auch mit seinem Sinn für Humor. Beim Treffen mit Anhängern am Brandenburger Tor sorgte das Geschenk eines Fans für einen Lachanfall bei Charles. Verwendete Quellen: instagram.com