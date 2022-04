„Ich mache, was ich möchte“: Danni Büchner für Bikinifotos von Fans extrem kritisiert

Von: Alica Plate

Danni Büchner teilt Video im Bikini und erntet fiese Kommentare ihrer Fans © Screenshot/Instagram/dannibuechner

Danni Büchner teilte kürzlich ein Urlaubsvideo auf Instagram, auf dem die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin im Bikini am Strand zu sehen ist. Von zahlreichen Fans hagelte es deshalb heftige Vorwürfe. Doch die 44-Jährige steht zu sich und ihrem Körper, weshalb sie ihren Hatern nun eine klare Ansage machte.

Danni Büchner gönnt sich derzeit gemeinsam mit einer guten Freundin eine Auszeit am Meer. Auf Instagram teilt sie dabei immer wieder Einblicke von ihrem Urlaub. Doch ihr kürzlich veröffentlichtes Video stößt bei ihren Followern erneut auf Kritik. Darauf zeigt sich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin im Bikini am Strand - für etliche too much.

Danni Büchner möchte sich auf Instagram nicht mehr beleidigen lassen

Hass im Netz ein weitverbreitetes Thema, mit dem auch Danni Büchner regelmäßig konfrontiert wird. Denn einigen Fans scheint es die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin einfach nicht recht zu machen. Aus diesem Grund machte die 44-Jährige ihren Followern erst kürzlich klar, dass sie sich in den sozialen Netzwerken nicht mehr länger mobben lässt und sogar vor einer Anzeige nicht zurückschrecken würde.

Doch das alles scheint bei etlichen Fans nicht zu ziehen, denn auch unter dem kürzlich veröffentlichten Video hagelt es erneut Kritik, die unter die Gürtellinie geht. Danni holte deshalb nun zum Rundumschlag aus. Dabei macht sie ihrer Community klar: Sie steht zu sich und ihrem Körper, ganz egal, was andere sagen.

„Ich mache was ich möchte“: Danni Büchner für Bikinifotos von Fans extrem kritisiert

„BEACH DAY! Ich schicke euch etwas Sonne. Ich genieße hier noch ein paar Tage das schöne Wetter“, kommentiert Danni Büchner das Video. Darauf zu sehen: Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin, wie sie im knappen Bikini langsam und grazil Richtung Meer läuft. Besonders die Tatsache, dass sie mit 44 Jahren zum Bikini, statt zum Badeanzug greift und ihre Figur in Szene setzt, bringt etliche im Netz zum Kochen.

„Leute, Leute, Leute, ich sehe ja wieder Kommentare wie ‚Ich darf in meinem Alter keinen Bikini anhaben.‘ Was soll ich dazu sagen? Nochmal, zum Mitschreiben: Ich ziehe mich an, wie ich möchte, auch wenn ich nicht Kleidergröße 36 habe. Ich laufe wie ich möchte, ich mache, was ich möchte“, gibt Danni ihren Followern in ihrer Story vom 08. April zu verstehen.

