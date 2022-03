„Ich sehe völlig zerstört aus“: Michelle beichtet schwierige Tage beim „Let‘s Dance“-Tanztraining

Von: Jonas Erbas

Um bei „Let‘s Dance“ jeden Freitag abzuliefern, trainiert Michelle regelmäßig hart und ausdauernd (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Michelle & RTL/Stefan Gregorowius

Bei „Let‘s Dance“ (RTL) muss Michelle derzeit zu Höchstleistungen auflaufen. Nach einem weiteren langen Trainingstag zeigt sich die Schlagersängerin bei Instagram – und hat trotz der Strapazen ihr Lächeln nicht verloren!

Köln - Um ihrem Favoritenstatus bei „Let‘s Dance“ gerecht zu werden, scheut Michelle (50) beim Tanztraining keine Mühen. Hier und da geht allerdings selbst der sonst so lebhaften Schlagersängerin die Puste aus. Obwohl die 50-Jährige einen weiteren harten Tag hinter sich hatte und es hier und da an Motivation mangelt, zeigte sie sich vergnügt bei Instagram – und fühlte sich „völlig zerstört“.

Michelle bringt anstrengendes „Let‘s Dance“-Training hinter sich – große Freude trotz Strapazen

„Ich bin schon wieder auf dem Weg ins Trainingscamp“, strahlte Michelle in ihrer Instagram-Story übers ganze Gesicht und präsentierte sich dabei stolz in ihrem Sportoutfit. „Mit voller Kraft und vollem Elan“ wolle sie auch an diesmal in den „Let‘s Dance“-Proben alles geben, wie die Schlagersängerin am Dienstag (22. März) fröhlich erklärte, bevor sie ernstere Töne anschlug.

„Training ist zu Ende, ich sehe irgendwie völlig zerstört aus“, lachte Michelle in ihrer Instagram-Story und freute sich trotz aller „Let‘s Dance“-Strapazen sichtlich über das gute Wetter © Screenshot/Instagram/Michelle

„Gestern Abend war es bei mir auch etwas schwieriger, man hat ja manchmal auch schwierigere Tage“, gestand die 50-Jährige, die allen Strapazen zum Trotz noch recht fit und aufgekratzt wirkte. Wenige Stunden und besagtes Tanztraining später meldete sich die Blondine erneut bei ihren Followern: „Ich sehe irgendwie völlig zerstört aus“, stellte sie beim Blick in ihre Handykamera fest, freute sich aber so sehr über den strahlenden Sonnenschein, dass ihr alles egal zu sein schien.

Michelle verliert bei „Let‘s Dance“ den Anschluss – Schlagerstar holte zuletzt 26 Jurypunkte

Schon vergangenen Freitag (18. März) bewies Michelle, dass sie bereit dazu ist, für den „Let‘s Dance“-Sieg alles zu geben – doch ganz so überzeugt schien die Jury davon nicht zu sein. Mit ihren 19 Jurypunkten aus dem Einzeltanz und den 7 Zählern aus dem „Boys vs Girls Battle“-Motto-Tanz kam sie gerade einmal auf 26 Punkte und rangiert damit im unteren Mittelfeld der Teilnehmer. Die Show selbst sorgt derzeit auch mit dem Corona-Chaos rund um das RTL-Format für Schlagzeilen, wie RUHR24.de berichtet.

Wirklich einig wurde sich die Jury in der Show vergangenen Samstag übrigens nicht: Joachim Llambis (57) harte Kritik an Riccardo Basile (30) führte sogar zu einem handfesten Diskussion zwischen dem Jurychef und seiner Kollegin Motsi Mabuse (40). Verwendete Quellen: instagram.com/michelle_aktuell, „Let‘s Dance“ (RTL)