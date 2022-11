„Ich schwitze wie die 95 Kilo, die ich wiege“: Ex-GNTM-Siegerin Alex hat 40 Kilo zugenommen

Von mega schlank zu schönen Kurven – das Model Alex Mariah Peter macht ein starkes Statement.

Düsseldorf – GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter (25) war das erste Transgendermodel, welches den Titel erkämpfte und begeisterte damit viele Fans. Doch ein Jahr nach ihrer Zeit bei „Germany‘s Next Topmodel“ sieht sie mittlerweile ganz anders aus: Die Schönheit legte in den vergangenen Monaten ordentlich zu: um genau zu sein 40 Kilo!

In einem Podcast mit der Sängerin Alicia Awa (25) wird sie nun sehr persönlich und gesteht: „Ich schwitze wie die 95 Kilo, die ich wiege. Ja, jetzt habe ich es gesagt! Ist halt ein Fakt. Ich habe in einem Jahr 40 Kilo zugenommen.“ Das Geständnis kommt, als sie im Podcast über ihre Abneigung gegenüber glamourösen Events spricht. Da sie so viel und schnell ins Schwitzen kommt, geht sie nämlich nicht gerne auf solche Veranstaltungen.

Selbstliebe nach hoher Gewichtszunahme – ein langer Weg für das Model Alex Mariah Peter

Dass ihre Gewichtsschwankung nicht immer einfach für sie war, verrät Alex RTL bereits vor zwei Monaten. Ganz offen spricht das Model dabei über ihre Brust-OP und sagt: „Ich habe feststellen müssen, und das hört sich manchmal härter an als es sich anfühlt, dass man nie wirklich fertig ist.“

Zugegeben sind viele – vor allem Social-Media-Stars – dem Druck des Perfektseins ausgesetzt. Auf Instagram teilt Alex in ihren Stories oft Vorher-Nachher-Bilder vor und nach ihrer Zunahme. Sie scheint sich nicht zu verstecken und geht bewusst und offen mit dem Thema um, auch dann, wenn es ihr wohl schwerfällt.