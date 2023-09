„Ich stehe dahinter und genieße es“: Prinz Daniel über seine Rolle in Victorias Schatten

Im großen TV-Interview zu seinem 50. Geburtstag spricht Prinz Daniel über seine Position in der schwedischen Königsfamilie, wo Ehefrau Victoria als zukünftige Königin stets im Fokus der Öffentlichkeit steht.

Stockholm – Daniel Westling (49) war gelernter Freizeitpädagoge und Fitnessberater, zudem Teilhaber eines Fitnessstudios, als 2001 Kronprinzessin Victoria von Schweden (36) in sein Leben trat. Die beiden verliebten sich, acht Jahre später folgte die Verlobung. Spätestens durch die Hochzeit am 19. Juni 2010, zu der zahlreiche Royals wie Fürst Albert II. (65) und Charlène von Monaco (45) eingeladen waren, veränderte sich Prinz Daniels Leben radikal. Jetzt war er der zukünftige Prinzgemahl, der Mann hinter Victoria.

„Ich kenne meine Rolle“: Prinz Daniel hadert nicht mit seiner Position im Schatten von Victoria

Eine Rolle, mit der sich so mancher Ehemann einer regierenden Monarchin schwergetan hat. Prinz Philip (99, † 2021) soll in seiner 73 Jahre andauernden Ehe mit Queen Elizabeth (96, † 2022) mit seiner Stellung nicht immer zufrieden gewesen sein. Prinz Henrik von Dänemark (83, † 2018), Ehemann von Königin Margrethe II. (83), kritisierte gar jahrzehntelang den Titel „Prinzgemahl“ und forderte eine Gleichstellung. „Ich akzeptiere das nicht, ich werde es nie akzeptieren! Warum sollte ich unter meiner Frau stehen?“, ließ er unter anderem im niederländischen TV verlauten. Prinz Daniel scheint diese Meinung nicht zu teilen.

„Ich kenne meine Rolle. Die meisten Leute wollen Victoria hören und sehen und ich fühle mich dabei wohl und finde sie fantastisch“, betonte Prinz Daniel im großen TV-Interview „Prins Daniel 50 år“ (dt.: 50 Jahre Prinz Daniel), das er der schwedischen Journalistin Carina Bergfeldt (43) im Vorfeld seines 50. Geburtstags am 15. September gab. „Ich stehe dahinter und genieße es und versuche, einen Beitrag zu leisten, habe aber kein Problem mit meiner Rolle und der Situation im Ganzen.“

Prinz Daniel verdankt seine moderne Einstellung seinen Eltern

Doch woher kommt dieses Selbstverständnis, für das Prinz Daniel nicht nur in Schweden eine Welle der Sympathie entgegenschlägt? Der Ehemann von Kronprinzessin Victoria vermutet im TV-Interview, dass seine Erziehung für seine feministische Grundeinstellung verantwortlich ist. „Mein Vater war 1970 nach der Geburt meiner älteren Schwester in Elternzeit“, erzählt Prinz Daniel – damals noch eine absolute Ausnahme. Außerdem habe sein Vater Olle Westling (78) stets betont, dass Männer gewisse Privilegien hätten, die den Frauen zu dieser Zeit vorenthalten blieben. „Meinem Papa war es wichtig, darauf hinzuweisen, dass er die Chance hatte zu studieren, Mama aber die Klügere von beiden war.“

Sein TV-Interview rückt Prinz Daniel jetzt ausnahmsweise in den Mittelpunkt, auch wenn er gesteht, sich gar nicht gerne selbst im Fernsehen zu sehen und zu hören. Da wird es dem Vater von Prinzessin Estelle (11) und Prinz Oscar (7) vermutlich nicht so viel ausmachen, dass ausgerechnet an seinem runden Geburtstag ein anderer Royal im Rampenlicht stehen wird. Am 15. September wird Prinz Daniel zwar 50 Jahre alt – aber feiern darf nur König Carl Gustaf (77). Denn der schwedische Regent bestieg just an dem Tag den Thron, an dem sein heutiger Schwiegersohn das Licht der Welt erblickte. Verwendete Quellen: svenskdam.se, Instagram, svd.se