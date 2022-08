„Kackvögel“: Chris Töpperwien rastet wegen bösen Bemerkungen über seine gefärbten Haare aus

Grau oder Schwarz? Chris Töpperwien probierte beide Haarstyles aus. © IMAGO/C. Hardt/FutureImage und IMAGO/APress

„Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien rastet via Instagram richtig aus, bezeichnet seine Follower als „Kackvögel“ und blockiert sogar Instagram-Nutzer.

Los Angeles – Weil sich seine Fans zu sehr eingemischt haben, ist Chris Töpperwien (48) richtig ausgerastet. Noch vor nicht allzu langer Zeit begeisterte der Currywurstmann seine Anhänger mit einem neuen Look. Sowohl sein Bart als auch seine Haare trug der 48-Jährige in einem gestandenen Grau. Die Fans waren hin und weg von dem hübschen Mann und verliehen ihrer Begeisterung mit etlichen Komplimenten in den Kommentaren Ausdruck.

Chris Töpperwien rastet aus und beschimpft seine Fans

Was aber dann folgte, ging für den Currywurstmann eindeutig zu weit – einige Bemerkungen haben dem Auswanderer ganz und gar nicht gepasst. Via Instagram flippte Töpperwien nun richtig aus und bezeichnete seine Follower als „Kackvögel“. Grund dafür: Chris saß beim Friseur und ließ sich die Haare wieder schwarz färben.

Die Reaktionen von seinen Fans darauf passten Töpperwien ganz und gar nicht. Der frisch verheiratete Mann beschwerte sich darüber, dass viele schieben, sie fänden die grauen Haare gut. Jeder solle doch machen dürfen, was er wolle, wetterte der TV-Auswanderer und stellte klar, dass er sich mit dunklen Haaren wohler fühle und sie deshalb wieder färbe. Er fügte dann, dass man ihn schließlich auch so kenne.

Chris Töpperwien sauer über Kommentare – Er blockierte sogar Instagram-User

Ein User schrieb außerdem, dass Chris keine 40 mehr sei und zu seinem Alter stehen solle. Jünger werde niemand. Ohwei – ob da ein Nerv getroffen wurde? Definitiv ist an dieser Stelle der Kragen des Wahl-Amerikaners geplatzt. Es sei Schwachsinn, was er in den Kommentaren lese, so das TV-Gesicht. Jeder müsse doch selber wissen, was er tue und Chris färbe seine Haare für sich.

Chris Töpperwien kann sich auch ganz gut in etwas hineinsteigern. Als eine Followerin Töpperwien fragte, wieso er so aggressiv sei und er tun und lassen könne, was er möchte – nur eben nicht in der Öffentlichkeit, war sie lange Zeit eine treue Instagram-Begleiterin gewesen. Denn der eingeschnappte Töpperwien reagierte auf die Kritik, indem er die Instagram-Nutzerin von seinem Profil entfernte und kurzerhand blockierte.