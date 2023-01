„Ich weiß, dass es voll arrogant klingt“: Daniela Katzenberger nimmt Lucas Cordalis in Schutz

Im Dschungelcamp kommt Lucas Cordalis aktuell nicht gut weg. © Instagram/Daniela Katzenberger & RTL

Kaum ist das Bangen um Gigi Birofios Einzug überstanden und die Kandidaten haben es sich im Dschungel bequem gemacht, bahnt sich schon wieder ein Mini-Drama an.

Es wäre wohl nicht das Dschungelcamp, wenn nicht schon von Anfang an Drama herrschen würde. Auch draußen vor den TV-Bildschirmen keimt schon erster Unmut auf. Teile des Publikums scheinen nämlich mit dem Auftritt von Musiker Lucas Cordalis (55) überhaupt nicht zufrieden zu sein. Er zeigt sich für viele so zurückhaltend, dass er kaum auffällt. Auch Moderator Oliver Pocher (44) stieß in dieses Horn, als er im Interview mit RTL lästerte: „Vielleicht kommt ja noch irgendwas, aber ich glaube, der sitzt da einfach seine Zeit ab“.

Lucas Cordalis‘ Ehefrau Daniela Katzenberger ordnet die mangelnde Präsenz anders ein. Laut eigener Aussagen wird sie gerade mit Anfragen dazu überflutet, was mit Gatten los sei und warum dieser kaum zu sehen sei. Auf Instagram teilte sie eine Story, in der sie ihre Follower zu beschwichtigen versuchte. „Ich weiß, dass es voll arrogant klingt, aber: Es ist ja nun mal so, dass Lucas eine absolute Favoriten-Rolle hat. Es ist dann natürlich auch logisch, dass er nicht direkt in den Himmel gepusht wird von dem Format“, erklärt die Reality-TV-Darstellerin.

„Bin ziemlich enttäuscht von Lucas“

Als TV-Profi weiß „die Katze“ natürlich, dass es nicht allein in der Hand einzelner Kandidaten liegt, wieviel Bildschirmzeit sie bekommen. „Lucas wird gerade wenig gezeigt – aber denkt an meine Worte zurück – aber ich sehe, dass es ihm gut geht, er lacht und mag die Gruppe brutal“, ist die Blondine überzeugt. Die „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Fans sehen das nicht unbedingt alle so. Zwar meint auch auf Lucas‘ Instagram-Profil ein User: „Du bist für viele schon der Sieger“.

Doch andere Kommentierende finden: „Er wird der erste sein, der gehen muss, wenn er jetzt nicht mal Gas gibt.“ oder „Wach auf, sonst wird‘s nichts mit der Krone!!“ Ist das noch Anfeuern oder schon Kritik? So oder so kann Lucas Cordalis diese Nachrichten jetzt nicht empfangen und muss sich im Camp ganz auf sein Gespür verlassen. Nicht nur Oliver Pocher scheint überzeugt, dass Lucas nicht viel mehr zu bieten hat, denn ein frustrierter Kommentar lautet: „Bin ziemlich enttäuscht von Lucas. Warum bringt er sich nicht ein und hilft kaum?“