„Ich würd‘s wieder tun“: Andrea Berg kündigt heißersehntes neues Album für Ende Juli an

Andrea Berg während der ARD Fernsehshow Alle singen Kaiser - Das große Schlagerfest am 16.03.2019 in der media city Leipzig. © IMAGO / STAR-MEDIA

„Ich würd’s wieder tun“ erscheint Ende Juli: Andrea Berg kündigt die Erscheinung ihres neuen Albums an. Der Star plant eine exklusive Party zur Herausgabe der Platte.

Aspach – Das Warten hat bald ein Ende! Schlagerstar Andrea Berg (56) kündigt das Musik-Highlight des Jahres an und gibt bekannt, dass ihr neues Album „Ich würd’s wieder tun“ Ende Juli herauskommen wird. Die ursprünglich aus Krefeld stammende Künstlerin bringt ihre neue Platte zu ihrem 30-jährigen Jubiläum heraus, auf der die Sängerin mit zahlreichen anderen Stars zusammengearbeitet hat.



Auf Instagram ließ sie ihre Follower jetzt daran teilhaben, dass ihr heißersehntes Album ab dem 8. April 2022 vorbestellt werden kann und am 29. Juli 2022 auf den Markt kommen wird. In der Bildunterschrift des Beitrags, bei dem das Artwork der kommenden Platte zu bewundern ist, verkündete sie: „Es ist das mit Spannung erwartete Musik-Highlight des Jahres: Andrea Berg überrascht ihre Fans mit einem neuen Album der Extraklasse, das ab 8. April vorbestellt werden kann und am 29. Juli 2022 im Handel erscheint.“

Die Fans können sich dabei auf den Titelsong „Ich würd’s wieder tun“ freuen, der ab dem 8. April auf allen Streaming- und Download-Plattformen verfügbar sein wird und am 9. April um 20:15 Uhr bei „Die Giovanni Zarrella Show“ TV-Weltpremiere feiert.

Die Musikerin fügte hinzu, dass sie ihre Fans im Rahmen der Herausgabe ihres Albums zu einer exklusiven Party in Aspach einladen würde. „Deshalb habe ich meinen Fans und mir einen großen Wunsch erfüllt: ein neues Album mit vielen lieben Freundinnen und Freunden und eine große Party bei mir zu Hause! Lasst uns gemeinsam am 29. und 30. Juli in Aspach feiern”, enthüllte die Schlagersängerin voller Vorfreude auf das anstehende Event.

Ihrem Posting fügte die Schönheit zudem die Instagram-Konten der Stars hinzu, die mit ihr an der neuen Platte gearbeitet haben. Zu den Musikern gehören unter anderem Maite Kelly (42), DJ Ötzi (51), Semino Rossi (59), Kerstin Ott (40) und zahlreiche andere hochkarätige internationale Stars.