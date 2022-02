Iggi Kelly ist verliebt: Sohn von Patricia Kelly bekommt süße Liebeserklärung von Freundin

Junge Liebe kann so schön sein! Iggi Kellys Freundin macht ihm eine süße Liebeserklärung auf Instagram. (Fotomontage) © Instagram/Eske Hohlen

Junge Liebe kann so schön sein! Iggi Kellys Freundin macht ihm eine süße Liebeserklärung auf Instagram.

Mallorca — Wer erinnert sich nicht gerne an seine große Liebe aus Teenie-Zeiten zurück? Bei den meisten hielt die erste Beziehung nicht lang, doch bei Iggi Kelly (18) und Eske Hohlen (18) scheint es mächtig ernst zu sein. Seit fast drei Jahren sind der Sohn von Patricia Kelly (52) und die ehemalige „The Voice Kids“-Kandidatin nun ein Paar. Und noch immer schweben die zwei Musiker auf Wolke Sieben. Mit einem süßen Instagram-Post bewies Eske jetzt, wie glücklich sie mit ihrem Iggi ist.

Der Schnappschuss zeigt die beiden Gesangstalente in sommerlicher Kleidung beim Spaziergang auf Mallorca. Auf dem Urlaubsfoto sind Iggi und Eske nur von hinten zu sehen, vor ihnen liegt ein idyllischer Weg durch die Natur. Fast schon symbolisch also, denn die zwei Nachwuchsstars wollen noch lange weiter zusammen durchs Leben gehen. Dazu schreibt Eske: „Liebe ist, wenn aus dem Ich und Du ein Wir entsteht. Ich liebe dich mehr als alles andere! Nicht nur heute, sondern immer.“

Iggi Kelly macht mit seinem Kommentar klar, dass er die Beziehung zu Eske Hohlen ernst meint

Und diese intensiven Gefühle scheint der „Kelly Family“-Spross genauso zu erwidern. In der Kommentarspalte schreibt Iggi: „Du machst mich so glücklich! Wir haben schon so viele tolle Momente zusammen erlebt und ich weiß, dass wir noch sehr, sehr viel erleben werden! Ich liebe dich so sehr!“ Ob die beiden demnächst auch mal musikalisch zusammen arbeiten? Immerhin ist Iggi nicht nur Sänger, sondern auch ein begabter Liedtexter.

Für „Unbreakable“, das neue Album seiner Mutter, hat der Songwriter gemeinsam mit ihr mehrere Lieder geschrieben. Und Patricia ist offenbar nicht nur auf die musikalischen Errungenschaften ihres Sohnes stolz. Unter das süße Pärchenfoto kommentierte sie zwei Herzchen-Emojis, die klar stellen, wie sehr sie sich für das junge Glück ihres Kindes freut. Zuletzt hatten Iggi und Eske zu Silvester ein gemeinsames Foto veröffentlicht.