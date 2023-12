„Ist alles gesagt“: TV-Legende Ruth Maria Kubitschek gibt ihr letztes Interview

Ruth Maria Kubitschek hat sich schon vor einer Weile aus der Schauspielwelt zurückgezogen. Jetzt zieht sie einen weiteren Schlussstrich: Die ehemalige Schauspielerin will keine Interviews mehr geben.

Ascona am Lago Maggiore – Die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek (92) beendete vor über zehn Jahren ihre erfolgreiche Karriere in der deutschen Filmwelt. Doch damit verschwand sie keineswegs aus den Medien. Oft ließ sich die deutsche Film-Ikone in der Öffentlichkeit blicken und sprach über ihre Zeit als Schauspielerin. Damit soll aber nun endgültig Schluss sein.

Ruth Maria Kubitschek braucht den Rückzug

Um den Druck der Öffentlichkeit zu entkommen, gab sie nun ihr „letztes Interview“. „Ich glaube, es ist nun alles gesagt“, meint die ehemalige Schauspielerin im Gespräch mit dem „Stern“. Auch ihren Rückzug aus der Filmwelt scheint sie nicht zu bereuen. „Noch mehr Rollen als uralte Frauen zu spielen, war nicht interessant“, erklärt die gebürtige Tschechin.

Dafür gibt Kubitschek aber noch ein letztes Mal Einblicke in ihre berufliche Vergangenheit. Sie behauptet, dass sie ihre besten Filmrollen selbst geschrieben habe. Dabei denke sie besonders an ihre Rolle in der Kultserie „Monaco Franze – Der ewige Stenz“, an der Seite von Helmut Fischer (1926-1997) als dessen Frau. „Die Figur ist in weiten Teilen mit mir identisch“, verrät die 92-Jährige. Erst durch Kubitschek hätte das „Spatzl“, wie der Franze seine Gattin liebevoll nannte, Charakter erlangt, davor sei sie „eine leere Rolle“ gewesen.

Ruth Maria Kubitscheks Vergangenheit ist geprägt durch Flucht

Seit dem Jahr 2022 lebt Ruth Maria Kubitschek in Ascona am Lago Maggiore. Die Schauspielerin wurde 1931 in der damaligen Tschechoslowakei geboren und musste zusammen mit ihren Eltern nach Sachsen-Anhalt fliehen. Später verließ die DDR sowie ihren damaligen Ehemann, den Opern-Regisseur Götz Friedrich. Im Jahr 1976 heiratete sie „Traumschiff“-Produzent Wolfgang Rademann (1934-2016) und lebte mit ihm bis zu dessen Tod.

Um eine andere TV-Legende trauert Deutschland derweil: Gunther Emmerlich ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Auch Schlagerstar Florian Silbereisen meldete sich, um sich zu verabschieden.