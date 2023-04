„Peter, wach endlich auf!“ Iris Klein ist völlig verzweifelt

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

In den sozialen Medien hagelt es erneut wütende Worte von Iris Klein an ihren Ex Peter. Grund dafür ist dessen Loyalität zu Yvonne Woelke.

Mallorca – Vergessen und verzeihen sind für Iris Klein (55) offenbar Fremdwörter. Denn obwohl sie unzählige Male verkündet hatte, das Affären-Drama mit ihrem Noch-Ehemann Peter (55) und dessen vermeintlicher Geliebten Yvonne Woelke (41) ruhen zu lassen, feuert sie in den sozialen Medien ohne Unterlass gegen die beiden. Nun appelliert sie verzweifelt an ihren Ex – weil dieser noch immer auf der Seite von Yvonne steht.

„Wenn Freunde zu Feinden werden“: Peter Klein steht hinter Yvonne Woelke

Am Mittwoch (29. März) teilten der YouTuber Denny Peletier und die Influencerin Betti Orth im Netz Chatverläufe, die angeblich von Yvonne Woelke stammen sollen. Darin zieht die „Unter Uns“-Schauspielerin augenscheinlich über Iris und Betti her und deutet an, die Ereignisse der letzten Wochen und Monate zu ihren Gunsten eingefädelt zu haben. Zwar beteuert Yvonne, dass es sich bei den Nachrichten um Fälschungen handle, der Schaden ist aber bereits getan – und Iris Klein reagiert mit einer verheulten Videobotschaft.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Dass Yvonne Woelke in einem so negativen Licht dargestellt wird, geht Peter Klein gehörig gegen den Strich. „Wenn vermeintliche Freunde zu Feinden werden oder Feinde sich verbünden … Wie soll man das nennen, wenn man auf einmal die Welt nicht mehr versteht?“, macht er seinem Ärger in seiner Instagramstory Luft. Er verurteilt die Veröffentlichung der angeblichen Chats und erklärt, diese hätten „eine öffentliche Hysterie und Meinungsmache losgetreten.“

Der gelernte Maler macht kein Geheimnis daraus, auf wessen Seite er ist: „Ich für meine Person werde diesen Berichten keinen Glauben schenken und weiterhin so, wie ich es bisher getan habe, loyal zu und hinter Yvonne stehen.“

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

„Hatte von Anfang an recht“: Iris Klein feuert auf Instagram gegen Ex Peter

Zwar bestreitet Yvonne Woelke vehement die Echtheit der Chatverläufe, Iris Klein scheint jedoch anderer Meinung zu sein. „Peter, wach endlich auf!“, schreibt sie in ihrer Instagramstory, „Ich hatte von Anfang an recht.“ Die Mutter von Daniela Katzenberger (36), die dafür bekannt ist, ihre Gefühlswelten mit symbolischen Sprüchen und Bildern zu dokumentieren, fügt ihren Zeilen das Bild eines Esels hinzu – was immer das auch bedeuten mag.

Von wegen Versöhnung: Iris Klein tritt bei Instagram gegen Peter nach, weil dieser zu Yvonne Woelke hält. © Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_, Screenshot/Instagram/peterklein_official (Fotomontage)

Ob das chaotische Hin und Her zwischen Yvonne Woelke und den Kleins jemals ein Ende nehmen wird – wer kann das schon sagen. An einer Versöhnung scheinen alle Beteiligten jedenfalls noch lange nicht interessiert zu sein. Erst kürzlich hat Iris Klein Duschfotos mit Peter an Yvonne Woelke geschickt. Verwendete Quellen: Instagram/peterklein_official, Instagram/iris_klein_mama_