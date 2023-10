Nicht wiederzuerkennen: So sah Ann-Kathrin Götze vor ihren Beauty-Behandlungen aus

Teilen

Ann-Kathrin Götze hat sich schon häufiger unters Messer gelegt. Die Eingriffe haben das Aussehen der Fußballer-Gattin drastisch verändert.

Frankfurt – Auch wenn es in vielen Fällen ziemlich offensichtlich ist — die meisten Stars dementieren, jemals den Gang zum Schönheitschirurgen gewagt zu haben. Einige wenige Promis gehen dagegen offener mit ihren Beauty-Eingriffen um. Eine von ihnen ist Ann-Kathrin Götze (33).

Die Fußballer-Gattin gab schon vor einigen Jahren ehrlich zu, dass sie sich als Teenagerin die Nase operieren ließ. Damals verriet sie in einer Instagram-Fragerunde: „Ich habe meine Nase machen lassen, als ich 18 Jahre alt war, weil ich sie einige Male gebrochen hatte, als ich jünger war, und ich einen Höcker auf dem Nasenrücken bekommen habe.“

Ann-Kathrin Götze macht keinen Hehl daraus, in Sachen Schönheit gerne nachzuhelfen

Inzwischen hat sich die Influencerin noch einige weitere Male unters Messer gelegt. Und die Ergebnisse der Behandlungen sind unschwer zu erkennen, wie jetzt unter anderem „t-online“ berichtet. Denn obwohl Ann-Kathrin Götze selbst keine Aufnahmen von sich im Teenie-Alter veröffentlicht, lassen sich dennoch einige alte Fotos des Models im Netz finden.

Bevor Ann-Kathrin als Ehefrau des Profikickers Mario Götze (31) deutschlandweite Bekanntheit erlangte, trat die Mutter des dreijährigen Rome als Model in Erscheinung. Laut „t-online“-Berichten versuchte sie sich erstmals im Alter von 15 vor der Kamera, als 22-Jährige nahm sie dann an der TV-Show „Germany’s Next Topmodel“ teil. Nebenbei veröffentlichte Ann-Kathrin Götze außerdem einige Lieder unter dem Künstlernamen Trina B. Zu ihrem Song „This is me“ lässt sich noch heute ein Musikvideo auf YouTube finden.

Ann-Kathrin Götze steht zu ihren Beauty-Operationen. In einem Fan-YouTube-Video zu ihrem Song „This is me“, den sie unter ihrem Künstlernamen Trina B. veröffentlichte, sind zahlreiche Jugendfotos der heute 33-Jährigen zu sehen. © Screenshots: YouTube/Annkathrinsupport & Instagram/ annkathrin

Der Fan-Clip zeigt zahlreiche Jugendfotos der heute 33-Jährigen, auf denen sie unter anderem auch vor ihrer Nasenoperation zu sehen ist. Keine Frage, Ann-Kathrin Götze hat sich im Laufe der Jahre ziemlich verändert. Das liegt allerdings nicht nur an ihrem Nose-Job, denn wie die Spielerfrau bereits häufiger auf Social Media thematisierte, lässt sie sich außerdem regelmäßig Botox spritzen.

Ein hartnäckiges Gerücht will Ann-Kathrin dennoch aus der Welt schaffen. „Viele glauben, meine Wangen seien unecht, aber das sind sie nicht“, stellte sie vor kurzem klar. Auf Instagram wurde vor kurzer Zeit diskutiert, ob sich Kader Loth wieder unters Messer legte oder einfach zu viele Instagram-Filter benutze. Verwendete Quellen: t-online