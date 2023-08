TV-Experiment gescheitert? Davina und Shania wollen wohl zurück zu Geiss-Eltern ziehen

„Die Geissens“ wiedervereint

Die Töchter von Robert und Carmen Geiss, Davina und Shania, planten den Weg in die Selbstständigkeit. Doch bevor es in ihrem WG-Leben so richtig losging, ruderten sie zurück.

Monaco - „Die Geissens“ sind wieder vereint. Die Kölner Familie ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken und erlangte insbesondere durch ihre RTLZwei-Doku „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ absoluten Kult-Status. Doch nachdem die Schwestern Davina (20) und Shania (19) volljährig geworden sind, planten sie ihren nächsten Coup. Ab in die Selbstständigkeit und dazu auch noch ihre eigene Doku „Davina & Shania – We love Monaco“. Doch der Abnabelungsprozess und die erste eigene Wohnung war offenbar doch nicht das Wahre für die zwei Jetsetterinnen.

Familienvater Robert Geiss spricht im Podcast über die Rückkehr von Davina und Shania

Comedian Hazel Brugger (29) und Thomas Spitzer (34) besuchten im Rahmen des SWR3-Podcasts „1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit“ das Ehepaar Carmen (58) und Robert Geiss (59) in ihrer Villa Geissini. In dem Podcast treffen Prominente aufeinander, plaudern, was das Zeug hält und „versuchen dabei beste Freunde“ zu werden.

Und vor allem Robert Geiss war in Plauderlaune. Nachdem die Geiss‘schen Töchter nach Monaco in ihr erstes eigenes Domizil gezogen waren, folgte nun der Rückzieher, wie der Selfmade-Millionär im Podcast verriet: „Die Kinder haben das mal ausprobiert“. So haben Davina und Shania ihre Umzugspläne mittlerweile wieder auf Eis gelegt. Laut der Geissens möchten ihre Töchter wieder mit ihren Eltern zusammenwohnen.

Davina und Shania Geiss wollten in ihr erstes eigenes Zuhause zu ziehen und in einer Schwestern-WG zusammenleben. Doch nun haben sie sich kurzfristig doch dagegen entschieden und sind zu ihren Eltern Robert und Carmen Geiss zurückkehrt.

Robert Geiss gab auch preis, dass es seinen Töchtern vor allem beim Thema Aufräumen noch sehr an Disziplin mangele. In dem Podcast sprachen Robert und Carmen Geiss auch über den in der Kritik stehenden Michael Wendler (51) und teilten stark gegen den „Sie liebt den DJ-“Sänger aus. Verwendete Quellen: SWR3 Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“, Folge 1

Rubriklistenbild: © IMAGO/SKATA & Screenshot: rtl.de/ Davina & Shania - We Love Monaco