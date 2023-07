Ging es um ihren Namen? Patricia Blanco glaubt, dass Andreas Ellermann nur in die Medien wollte

Von: Melanie Habeck

Teilen

Knapp vier Jahre waren Patricia Blanco und Andreas Ellermann ein Paar. Mittlerweile ist sich die TV-Bekanntheit nicht mehr sicher, aus welchen Gründen der Multimillionär mit ihr zusammen war.

Mainz – Patricia Blanco (52) hat knapp vier Jahre lang geglaubt, in Andreas Ellermann (58) den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Immer wieder zelebrierte das Paar sein Glück auch öffentlich. Doch im Mai folgte dann das plötzliche Aus: Die beiden lösten ihre Verlobung. In einem Interview sprach die Tochter von Roberto Blanco (86) nun über die Trennung: Sie wird das Gefühl nicht los, dass Andreas durch sie nur in die Medien wollte.

Zweifel bei Patricia Blanco: Wollte Andreas Ellermann die Verlobung überhaupt?

Nach der Trennung von Andreas Ellermann versucht sich die Reality-Darstellerin abzulenken: Kürzlich tanzte Patricia Blanco z. B. auf der Hamburger Reeperbahn, doch so ganz verdaut hat sie die Liebespleite noch nicht. In der SWR-Talkshow „Nachtcafé“ gab die Single-Lady nun zu, dass ihr vor allem eine Frage zu schaffen mache: Wollte ihr Ex durch sie nur ins Rampenlicht? Die Verlobung ging jedenfalls von Patricia aus. „Ich glaube, für ihn war das gar nicht so wichtig. Das hab ich aber auch erst später gemerkt. Klar, hat er wieder mitgemacht, es wurde wieder medial verkauft“, erinnert sich die 52-Jährige.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

In dem Gespräch gibt Patricia Blanco offen zu, dass sie sich ein gemeinsames Leben mit Andreas Ellermann gewünscht habe – sie wollte endlich ankommen. Mittlerweile glaubt die Tochter von Roberto Blanco jedoch, dass ihr Ex-Partner ein anderes Ziel verfolgte. „Ich habe bis heute den Eindruck, dass er dieses ganze Bild gut fand. Also meinen Namen so ein bisschen, dieses Ganze hat ihm gefallen. Ich hab ihm zwar auch gefallen, aber irgendwann habe ich mir gedacht: Sag mal, leben wir eigentlich nur zusammen, damit das irgendwelche Geschichten gibt“, erklärt der TV-Star.

Zerrüttetes Verhältnis: Tochter Patricia wütet gegen Schlagerstar Roberto Blanco Bei der Frankfurter Buchmesse 2017 attackierte Patricia ihren Vater Roberto Blanco, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten. „Schämst du dich nicht. Wie konntest du das meiner Mutter antun?“, wütete sie gegen ihn. In seiner Biografie hatte Blanco verraten, dass er seine erste Frau Mireille, Patricias Mutter, jahrelang betrogen hat. Diese Eskalation musste von Sicherheitskräften beendet werden. Bis heute ist das Verhältnis zwischen Vater und Tochter schwierig.

Beziehung mit Andreas Ellermann: Für Patricia Blanco gab es mehrere Streitpunkte

Laut Patricia Blanco habe sich Andreas‘ Streben nach Aufmerksamkeit vor allem bei den gemeinsamen Auftritten bemerkbar gemacht. „Es wurde dann auch zu so einem Konkurrenzding, weil er sich immer mehr in den Vordergrund geschoben hat“, schildert die 52-Jährige ihre Sicht der Dinge. Die TV-Bekanntheit habe sich davon erdrückt gefühlt.

Knapp vier Jahre waren Patricia Blanco und Andreas Ellermann ein Paar. Die TV-Bekanntheit träumte von einem gemeinsamen Leben mit dem Unternehmer. Doch mittlerweile glaubt die 52-Jährige, dass er durch sie nur ins Rampenlicht wollte. © SWR/Nachtcafé; IMAGO / Future Image

In der Promi-Beziehung sorgte jedoch nicht nur das Buhlen ums Rampenlicht für Diskussionen, auch die kritischen Stimmen des Umfelds hätten das Liebesglück oft getrübt. So sei der Eindruck entstanden, dass die Familie von Andreas Ellermann nicht sonderlich gut auf Patricia Blanco zu sprechen war. Verwendete Quellen: SWR/“Nachtcafé“ vom 7. Juli 2023