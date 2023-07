„Ich finde ihn perfekt“: Barbara Schönebergers Ehemann ist seit 14 Jahren an ihrer Seite

Von: Volker Reinert

Teilen

Barbara Schöneberger hält ihre Familie aus der Öffentlichkeit raus. Ab und zu gibt die 49-Jährige jedoch Einblicke in ihr Privatleben und kommt aus dem Schwärmen über ihren Mann gar nicht mehr raus.

München – Moderatorin Barbara Schöneberger (49) gilt als eine der beliebtesten deutschen TV-Moderatorinnen. Kein Wunder: Mit ihrer stets offenen, humorvollen und schlagfertigen Art schafft sie es – mit einer gehörigen Prise Selbstironie – die Menschen zum Lachen zu bringen. So präsent wie Schöneberger in der Fernsehlandschaft auch sein mag, so anders verhält es sich in puncto Privatleben. Doch ab und an plaudert die Münchnerin aus dem Nähkästchen, wie auch in einem Interview, als sie ihrem Ehemann eine Liebeserklärung machte.

Barbara Schöneberger: Das Allround-Talent hält ihre Familie aus der Öffentlichkeit zurück

Die Liste des Allroundtalents Schöneberger ist lang: Sie moderiert mehrere TV-Shows und Galaveranstaltungen, hat einen eigenen Podcast, war von 2015 bis 2023 Kolumnistin ihrer eigenen Zeitschrift, sie schauspielert und synchronisiert gelegentlich und ist auch musikalisch unterwegs. Neben ihrer zahlreichen beruflichen Aktivitäten ist die 49-Jährige vor allem auch eins: Ehefrau und Vollblut-Mutter.

Doch die RTL-Moderatorin – die für ihre Gesangseinlage bei „Starnacht am Wörthersee“ bei den Fans zerrissen wurde – hält ihre Familie komplett aus der Öffentlichkeit heraus. In einem Interview mit der Bunte verriet sie: „Kennt man die Familien von irgendwelchen vernünftigen Menschen in Deutschland? Nein, deswegen mache ich es genauso wie alle anderen. Das ist gar nicht so außergewöhnlich.“

Inklusive Jugendsünden: Die schönsten Bilder von Barbara Schöneberger Fotostrecke ansehen

Bekannt ist: Barbara Schöneberger ist seit dem Jahr 2009 mit dem IT-Unternehmer Maxilian von Schierstädt verheiratet. 2018 hat Schöneberger verraten, dass sie den Nachnamen ihres Mannes angenommen habe, aber weiterhin unter ihrem Geburtsnamen in der Öffentlichkeit auftritt. Von Schierstädt stammt aus einem obersächsischen Adelsgeschlecht. Das Ehepaar hat zwei gemeinsame Kinder: einen Sohn, der 2010 geboren wurde und eine Tochter, die 2013 auf die Welt kam.

Maximilian von Schierstädt ist seit 2018 auch politisch aktiv. So wurde er diesem Jahr in den Beraterstab von Dorothee Bär (45), ehemalige Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, einberufen. Seit 2016 ist er CEO der familynet GmbH, die er auch gründete.

„Heute noch unangenehm“: Barbara Schöneberger liest Liebesbrief von Verehrer laut vor Gelegentliche Einblicke: Barbara Schöneberger teilt in ihrem Podcast ab und zu auch private Momente aus ihrem Leben - so auch mit Talkgast Anna Loos zum Thema „gebrochenes Herz“ und spricht von einer für sie sehr unangenehmen Situation.

Über ihren Ehemann kommt Schöneberger ins Schwärmen

Ab und zu gibt Schöneberger kurze Einblicke aus ihrem Privatleben preis, wie beispielsweise in einem Gespräch mit Schlagersänger Giovanni Zarrella (45) für ihre mittlerweile eingestellte Zeitschrift „Barbara“: „Ich finde ihn perfekt bis an die Hosennaht, und das wiederum steht dafür, dass ich diesen Mann in seinem tiefsten inneren Kern liebe. Alles an ihm“. 2020 verriet sie Bunte außerdem, wie viel Glück sie doch mit ihrer Familie habe: „Mit meinem Job, das ist alles großartig, aber der Sinn meines Lebens sind Kinder“.

Barbara Schöneberger ist seit 2009 verheiratet. Ihre Familie hält sie allerdings weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Future Image

Schönebergers Traum, einen eigenen Bauernhof für sich und ihre Familie zu besitzen, hat sich inzwischen erfüllt. So hat sich die Moderatorin ein Grundstück in Schweden gekauft, das so groß ist, wie 117 Fußballfelder. Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“, bunte.de