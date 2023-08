„Furchtbar“: Thorsten Legat bekommt Wut-Anfall im Ikea wegen Mitarbeitern

Thorsten Legat komplett in Rage. Der Reality-Star rastete in einer Kölner Ikea-Filiale völlig aus und teilte seine Wut mit seinen Instagram-Fans. Doch was war passiert?

Köln – Zwischen Verzweiflung und Wut. So kann der Besuch von Reality-Star Thorsten Legat (54) in einer Kölner Ikea-Filiale beschrieben werden. Eigentlich wollte der Ex-Fußballspieler nur kurz einen Dimmer kaufen, doch dann schäumte der gebürtige Bochumer plötzlich vor Wut.

Ex-Kicker Thorsten Legat schimpft in Ikea-Filiale über Mitarbeiter

Legat teilte am Donnerstag (10. August) eine Instagram-Story und nahm seine 53.300 Follower mit ins schwedische Einrichtungshaus. Anfangs war die Stimme des 54-Jährigen noch ruhig, als er seinen Fans einen wundervollen Tag wünschte, doch dann platze es aus ihm raus.

Der Reality-Star, der für seine zahlreichen Wutausbrüche bekannt ist, richtete sich voller Verzweiflung an seine Fans: „Ich sag’ euch eins, Leute, ich bin hier gerade irgendwo in Köln im Ikea und suche einen Dimmer. Alles ist vorhanden, nur dieser Drecks-Dimmer nicht, also das ist echt furchtbar!“, so der Ex-Dschungelcamper.

Seit bereits zehn Minuten sei Legat, der seinen Sohn Nico (25) nach dem Fremdgeh-Skandal in der RTL-Sendung „Temptation Island“ in Schutz genommen hatte, in der Lampenabteilung auf der Suche nach einem gewünschten Dimmer, doch ohne jeden Erfolg. Vor allem die nicht vorhandenen Mitarbeiter bringen ihn auf die Palme: „Manchmal muss man sich hinterfragen, wo sind die Sachen, oh Mann ey und wo hier ist auch keine Sau. 5 Millionen Angestellte und gerade in dieser Abteilung ist keiner!“

Thorsten Legat war am Donnerstag (10. August) bei Ikea und rastete komplett aus. Seinen Instagram-Fans ließ er an seiner Wut teilhaben. © Screenshots: Instagram/ thorsten_legat_official

Plötzlich schreit Legat lautstark in der Ikea-Filiale rum: „Wo ist hier was? Mann, scheiße!“ Zu seinen Fans richtet er am Ende seines Videos allerdings noch nette Worte: „Ja egal, aber ich liebe euch!“. Auch Reality-Star-Kollege Chris Töpperwien (49) rastete kürzich aus und wetterte in seiner Instagram-Story stark gegen Influencerin Ina Aogo (34). Verwendete Quellen: thorsten_legat_official