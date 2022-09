„Der Rohbau steht“: Silbereisen-Produzent Christian Geller gewährt ersten Einblick in neues Studio

Das wird das Entstehungszentrum großartiger Erfolgssongs – Hitproduzent Christian Geller gewährt Einblicke in den Bau seines neuen Ton-, Foto- und Videostudios.

Kruft – Das Studio nimmt Gestalt an – Hitproduzent Christian Geller (47) zeigt ein Update zum Bau seines eigenen Studios. Für den Erfolgsproduzenten hat eine ganz besondere Reise angefangen. Ende Juni lässt Christian Geller die Bombe auf seinem Instagram-Profil platzen – er erfüllt sich einen langersehnten Traum und lässt sein eigenes Ton-, Foto- und Videostudio bauen.

Es wird den Namen „Studio 61“ tragen und ganz sicher das neue Entstehungszentrum von vielen zukünftigen Erfolgshits. Es soll sowohl ein Tonstudio in Stereo und Dolby Atmos sowie ein Video- und ein Fotostudio in einem sein und es sieht so aus, als müsste der Musikmanager nicht mehr allzu lange auf seine neuen vier Wände in Kruft warten. Der neueste Beitrag, den Geller via Instagram teilt, lässt nämlich bereits das fertige Gebäude erahnen. „Der Rohbau steht“, lässt Christian freudig als Update verkünden. Als nächstes stehen das Dach, die Türen und Fenster auf dem Programm.

Christian Geller steckt hinter Musikerfolgen von Florian Silbereisen, Giovanni Zarrella und vielen mehr

Und wer sich jetzt fragt, wer Christian Geller eigentlich ist und wieso das „Studio 61“ auch für uns von Interesse sein kann – Christian Geller steht hinter Stars wie Florian Silbereisen, Giovanni Zarrella, Heino, Thomas Anders, Eloy de Jong und vielen mehr. Seit Jahren wirkt der Musikexperte hinter den Kulissen mit unseren liebsten Schlagerstars und sorgt für etliche Nummer-eins-Hits.

In Summe waren es bereits zwölf Nummer-eins-Hits, die auf Christian Gellers Konto gehen – Tendenz steigend. Aktuell arbeitet der Kult-Produzent nämlich zusammen mit Ex-„Modern Talking“-Star Thomas Anders an neuen Songs, die ganz sicher wieder Hitverdächtig werden. Die Geschichte von Geller und Anders geht tatsächlich einige Jahre zurück.

Der heute 47-jährige Produzent war schon immer ein bekennender Modern Talking-Fan und schickte Thomas Anders seinerzeit sogar Demo-Tapes. Als der Sänger die Aufnahmen schließlich hörte, hatte sich Geller aber bereits zum gefragten Musikexperten entwickelt. Fortan sorgten Thomas und Christian gemeinsam dafür, Hits im oberen Drittel der Charts zu platzieren. Gemeinsam gründeten die beiden sogar das Label „KA.G.B. Music GmbH“.