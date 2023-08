Unerwartete Gäste: Diese Royals leisten König Charles im Balmoral-Urlaub Gesellschaft

Von: Susanne Kröber

König Charles III. ist in seinen traditionellen Sommerurlaub in Schottland gestartet. In diesem Jahr steht auf Schloss Balmoral aber nicht nur Entspannung auf dem Programm, sondern auch die Familienzusammenführung.

Balmoral – Seinen Sommerurlaub auf Schloss Balmoral wird König Charles III. (74) in diesem Jahr sicherlich mit einer großen Portion Wehmut begonnen haben, ist es doch der erste ohne Queen Elizabeth II., die dort am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstarb. Traditionell hatte die Queen zwischen August und Oktober jährlich mehrere Monate in ihrer Sommerresidenz verbracht und dort zahlreiche Mitglieder der britischen Königsfamilie um sich geschart.

„Der König und Andrew verstehen sich jetzt viel besser“: Charles‘ Friedensangebot an seinen Bruder

Als neuer Regent folgt König Charles dem Vorbild seiner Mutter und ist mit Königin Camilla (76) ins schottische Aberdeenshire gereist, um dort die kommenden drei Wochen zu verbringen. Auf dem Gelände von Schloss Balmoral werden die beiden aber nicht lange allein bleiben. Laut Express will Charles seine engsten Familienmitglieder dabei haben. So werden Prinz William (41), Kate Middleton (41) und die drei gemeinsamen Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) erwartet, genau wie Charles‘ jüngere Geschwister Prinzessin Anne (73) und Prinz Edward (59).

Traditionell sind auch der britische Premierminister Rishi Sunak (43) und seine Ehefrau Akshata Murty (43) zu einem Wochenendbesuch auf Schloss Balmoral eingeladen. Überraschenderweise stehen jedoch auch zwei Namen auf der Gästeliste, die man so nicht erwarten konnte: König Charles‘ in Ungnade gefallener Bruder Prinz Andrew (63) und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (63), die sich aktuell von ihrer Brustkrebs-OP erholt. Laut Express sind die beiden bereits in der Craigowan Lodge auf dem Gelände von Schloss Balmoral eingetroffen und sollen von ihren Töchtern Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie (33) nebst Familie begleitet werden.

Der König und Andrew verstehen sich jetzt viel besser und ihn zum ersten Familienmitglied zu machen, das sich ihm anschließen darf, ist ein Friedensangebot.

Die Queen hätte es so gewollt: Schweißt die gemeinsame Zeit Charles und Andrew wieder zusammen?

Charles und Camilla verbringen einem Bericht des Hello!-Magazins zufolge auch den ersten Todestag der Queen am 8. September auf Schloss Balmoral, eine öffentliche Veranstaltung soll nicht geplant sein. Umso wichtiger, dass die Familie an diesem Tag zusammenhält. „Dem König ist klar, dass Andrew in naher Zukunft nicht zu seinen königlichen Pflichten zurückkehren kann, aber er ist immer noch sein Bruder und er weiß, dass die verstorbene Queen gewollt hätte, dass sie ihre Differenzen beilegen und zusammenarbeiten, insbesondere da Harry und Meghan so viel Uneinigkeit gestiftet haben“, betont ein Insider gegenüber Express.

Den Sommerurlaub auf Schloss Balmoral will König Charles als Friedensgipfel nutzen. (Fotomontage) © IMAGO/Avalon.red/picture alliance/dpa/PA Wire/Andrew Milligan

Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) sollen zwar auch eingeladen worden sein, die Sommerferien mit König Charles und Camilla auf Balmoral zu verbringen. Es gilt jedoch als äußerst unwahrscheinlich, dass das royale Aussteiger-Paar aus den USA anreist, auch wenn der Zeitpunkt sich anböte, da beide zu den von Prinz Harry ins Leben gerufenen Invictus Games in Düsseldorf erwartet werden, die dort vom 9. bis zum 16. September ausgetragen werden. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, express.co.uk