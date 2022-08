Im Bikini, mit Rettungsweste: Beatrice Egli begeistert Fans beim Wakeboarden

Teilen

Beatrice Egli war auf einem malerischen See Wakeboarden. Die Schlagersängerin postete nun ein Foto davon auf Instagram. (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli & IMAGO/Future Image

Beatrice Egli war auf einem malerischen See Wakeboarden. Die Schlagersängerin postete nun ein Foto davon auf Instagram.

Bei Beatrice Egli (33) ist immer viel los: Die Schlagersängerin stand in den vergangenen Wochen auf einigen Bühnen und performte jede Menge Konzerte. Da darf für die 33-Jährige der Freizeit-Ausgleich nicht zu kurz kommen. Daher ist Beatrice Egli nun Wakeboarden gewesen und postete davon ein Bild auf Instagram.

Auf dem Foto ist die 33-Jährige bei schönstem Sonnenschein auf einem Wakeboard in voller Action zu sehen. Das Bild wurde aus dem Boot aufgenommen und die Wellen schlagen hoch. Die Sängerin hat ein breites Grinsen im Gesicht und scheint jede Menge Spaß zu haben. Unter das Foto schreibt sie: „Wasser bleibt mein Element. Gerade habe ich noch im Regen getanzt und nun versuche ich mich im Wakeboarden! Immer volles Risiko!“ Dabei bezieht sich die Sängerin auf ihre neue Single „Volles Risiko“, ganz getreu deren Motto sie zu leben scheint.

Die Fans lieben ihren Enthusiasmus

Unter dem Bild schreibt ein Fan begeistert: „Sieht nach viel Spaß aus und ist eine gute Abkühlung, was bei dieser Hitze bestimmt total guttut“ und ein anderer Fan kommentiert: „Schönes Bild! Respekt an dich“. Ein anderer Follower meint freudig: „Na du traust dich was! Respekt, sieht nach viel Spaß aus.“ Die Fans freuen sich mit der lebenslustigen Sängerin mit und lieben es, dass diese sie an ihrem Alltag und ihren Abenteuern teilhaben lässt.