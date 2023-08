Krebsdrama um Giovanni Arvaneh

Von: Maria Zsolnay

Teilen

Schauspieler Giovanni Arvaneh hat Krebs © Privat

Es ist erschütternd: Giovanni Arvaneh hat Krebs. Jetzt machte der ehemalige Marienhof-Star seine Krankheit auf Instagram öffentlich und sagt: „Ich weiß, dass ich nicht mehr lange lebe.“ Im letzten Jahr habe er die Diagnose Nierenkrebs bekommen - seitdem hat sich alles verändert. Aber der 59-Jährige hat mit sich und der Krankheit Frieden geschlossen. Er sagt: „Mir geht es gut, denn ich bin umgeben von Liebe und Frieden.“

Es macht einen im ersten Moment sprachlos: ­Giovanni Arvaneh (59) erzählt in einem Video auf seinem Instagram-Account ganz offen, ruhig und überlegt, dass er seit über einem Jahr Krebs hat. Und zwar im Endstadium! „Ich weiß, dass ich nicht mehr lange leben werde“, ist der Satz, bei dem einem die Tränen kommen.



Am 29. Juni machte es der Schauspieler öffentlich: „Ich habe letztes Jahr Nierenkrebs bekommen mit Metastasen im Brustbein. Man hat dann die Niere rausgenommen und die Knochen bestrahlt“, erzählt er offen. Es sah alles gut aus, er konnte sogar wieder auf die Theaterbühne zurück – bis er im Frühjahr 2023 starke Schmerzen in der Schulter spürte. Nach ausführlichen Untersuchungen stellte sich schließlich heraus: „Der ganze Körper ist mit Tumoren befallen ist.“



„Wenn eine fiktive Geschichte plötzlich Realität wird“

Ein Schock, denn das hieß: er hat nicht mehr lange zu leben. Tragisch: auch seine berühmteste Filmrolle – 16 Jahre lang spielte er den Türken Sülo in der beliebten Vorabendserie Marienhof – stirbt an Krebs.



Giovanni hat das zum Anlass genommen, seine Krankheit öffentlich zu machen. Anfang Juni postet er eine Szene aus Marienhof auf Instagram, in der seinen Filmsohn Bruno beichtet, dass er bald sterben wird. Dazu schreibt Giovanni: „Wenn eine fiktive Geschichte plötzlich zur Realität wird.“



„Ich habe Bilanz von meinem Leben gezogen“

Erst als seine Fans und Freunde immer weiter nachfragen, was denn los sei, nimmt er dieses berührende Video auf. Und bekommt unglaublich viel Zuspruch: „Mir persönlich geht es total gut damit, denn seitdem bin ich umhüllt von einer Blase aus Urvertrauen, Liebe und Frieden. Ich habe das Gefühl, dass mir überhaupt nichts Schlimmes passieren kann“, sagt er in einem weiteren Video. Allerdings könne er nicht immer alle Zuschriften und Nachrichten beantworten, manchmal gehe es ihm einfach zu schlecht, trotz Immuntherapie. Aber: „Ich erfahre diesen Prozess als einen sehr friedvollen Prozess, ich habe, als ich die Diagnose erfahren habe, blitzartig eine Bilanz gezogen und festgestellt, dass ich nichts habe, was ich noch aufräumen sollte, ich habe keine Feinde, ich bin niemanden etwas schuldig geblieben und auch all dieses Momente des Leidens gehörten zu meinem Leben.“



Der gebürtige Münchner spielte 16 Jahre lang in „Marienhof“ den Sülo

Arvaneh ist gebürtiger Münchner, hat hier die Münchner Schauspiel-Schule absolviert und ist in den Bavaria Filmstudios in Grünwald 16 Jahre lang vor der Kamera gestanden. Marienhof, die beliebte Vorabendserie, war sein Durchbruch. Es folgten Rollen bei St. Angela, Unser Charly und Soko 5113. In den letzten Jahren spielte er hauptsächlich Theater, außerdem ließ er sich zum Gestaltherapeut und systemischen Couch ausbilden.



Der Krebs war nicht der einzige große Kampf in seinem Leben. Erst mit 57 Jahren bekannte er sich zu seiner Homosexualität.



Angst vor dem Tod hat er keine

Mit dem Krebs geht er jetzt ebenfalls an die Öffentlichkeit. Der Grund: „Mir ist aufgefallen, dass wir unglaublich wenig über den Tod sprechen. Ich spreche darüber, weil ich es mit Euch teilen möchte (...). Das ist mein letztes Projekt.“ Und weiter: „Ich glaube, dass es nach dem Tod weitergeht. Mir hilft diese Idee sehr, einfach keine Angst zu haben.“ Maria Zsolnay