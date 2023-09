Nach Gender-Skandal: Ruth Moschner bezieht Stellung im Fall Heino

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

In der Debatte um Heinos Aussagen über das Gendern hat Ruth Moschner sehr klare Worte gefunden. © IMAGO/Hartenfelser; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Mit seinen Aussagen zum Thema Gendern sorgt Heino derzeit für Aufregung. Nun positioniert sich auch Ruth Moschner in der hitzigen Debatte.

München – Freunde scheint sich Heino (84) mit seinem „Frühstücksfernsehen“-Interview und seinen heftigen Aussagen zum Thema gendergerechte Sprache wahrlich nicht gemacht zu haben. Zwar haben einige Promi-Kollegen den Entertainer in den vergangenen Tagen in Schutz genommen, Ruth Moschner (47) stellt sich nun aber entschieden gegen ihn …

Skandal-Interview: Heino schimpft im „Frühstücksfernsehen“ über das Gendern

Die Debatte rund um Gendern und die damit verbundene Anpassung der deutschen Sprache ist keineswegs ein neues Thema, Heinos Interview im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ hat in den vergangenen Tagen aber eine hitzige Diskussion mit sich gezogen. „Denen haben sie ins Gehirn geschissen, so wie wir im Rheinland sagen. Ich steh‘ da überhaupt gar nicht zu. Ich werd‘ weiter von der schwarzen Haselnuss singen, ich werd‘ weiter ,Lustig ist das Zigeunerleben‘ singen. Da lass‘ ich mich von keinem Menschen abbringen“, wetterte der Sonnenbrillenträger.

Stefan Frank, Martin Gruber, Wolf Sander: Die kultigsten Serien-Ärzte aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Alleine ist Heino mit seiner Meinung nicht, denn auch zahlreiche seiner Promikollegen scheinen vom Gendern nicht viel zu halten. Im Interview mit IPPEN.MEDIA verriet so zuletzt Uschi Glas (79), wie sie zu gendergerechter Sprache steht. Andreas Ellermann (58), der Ex-Verlobte von Patricia Blanco (52), nahm Heino derweil in den sozialen Medien in Schutz und traf sich sogar mit dem Schlager-Urgestein zur Planung gemeinsamer Projekte.

Mit Ruth Moschner meldet sich nun eine weitere Stimme zu Wort – die jedoch eine gänzlich andere Einstellung vertritt.

„Hat den Anschluss verloren“: Ruth Moschner stellt sich nach Gender-Skandal gegen Heino

„Heino selbst ist für mich deutsches Kulturgut, ich schätze seine außergewöhnliche Stimme sehr und gerade deshalb finde ich es sehr enttäuschend, dass er darauf besteht, weiterhin rassistische Formulierungen zu verwenden“, betonte Ruth Moschner im Interview mit t-online.de, „Die strikte Verweigerung und das Bashing derer, die eine Weiterentwicklung wünschen, dient keiner Debatte. Das ist schlicht albern.“

„Natürlich sind Kunstschaffende in ihrem Wirken frei, ich hatte Heino aber immer so eingeschätzt, dass er Menschen Freude bereiten möchte und keinen Schmerz. Da habe ich mich wohl geirrt“, fährt Ruth Moschner fort, „Wer heute fragt, ‚was darf man denn überhaupt noch sagen‘, hat meiner Ansicht nach den Anschluss verloren.“

Veränderungen sind immer anstrengend und ich gebe zu, dass ich das ‚:innen-Anhängsel‘ auch nicht schön finde. Ich versuche daher immer, geschlechtsneutral zu formulieren. Mir ist es aber wichtig, im Zuge der Mission ‚Gleichstellung und Sichtbarkeit‘ alle Geschlechter einzubeziehen. Mir gefällt dieser Gedanke, dass wir alle einladen, teilzunehmen.

Zwar bezeichnet sie Heino als „kreativen Künstler“, legt ihm aber nahe, sich „mit seinem persönlichen Umfeld“ zu beraten, um eines zu verstehen: „Dass Musik Freude bringen kann.“ Ob sich der gebürtige Düsseldorfer diese Worte zu Herzen nehmen wird, bleibt abzuwarten, derweil mischt sich aber auch Senta Berger in die Gender-Debatte ein. Verwendete Quellen: t-online.de