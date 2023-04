Im Italien-Urlaub: Thomas Gottschalk zeigt sich ganz verliebt mit seiner Karina

Teilen

Thomas Gottschalk und Karina Mroß verbringen aktuell einen romantischen Urlaub in Rom. Der „Wetten, dass…?”-Moderator begeistert auf Instagram mit einem süßen Pärchenfoto.

Rom – Sonnenschein, vertraute Momente und Schmetterlinge im Bauch – Thomas Gottschalk und seine Freundin Karina Mroß genießen derzeit einen romantischen Urlaub in Rom. Um die gemeinsame Zeit zu dokumentieren, teilte der „Wetten, dass..?“-Moderator auf seinem Instagramaccount einen verliebten Schnappschuss. „Veni, vidi, vici” (dt: „Ich kam, sah und siegte“) schreibt das TV-Urgestein unter das Selfie, das vor dem weltberühmten Fontana Di Trevi entstanden ist.

Mit Karina ist Thomas Gottschalk seit 2019 zusammen, nachdem er sich von seiner damaligen Frau Thea getrennt hatte. Zusammengebracht hat die beiden die Arbeit, denn Karina arbeitet als Controllerin beim SWR.

So reagieren die Fans auf das romantische Gottschalk-Selfie aus Italien

Die Fans sind von der romantischen Aufnahme mehr als begeistert – und das Posting hat schon mehr als 2000 Likes erzielt. „Sehr hübsche und sympathische Frau … gut gemacht, Thomas!“, schreibt ein Fan unter das Bild. „Ich freue mich sehr für dich, dass dir ein so großes Glück beschieden ist“, gratuliert ein anderer User die Liebe der beiden. Das Foto beweist: Thomas und seine Karina schweben noch immer so auf Wolke Sieben wie am ersten Tag.

So sieht Liebe aus: Im Rom-Urlaub strahlen Thomas Gottschalk und seine Freundin Karina in die Kamera. © Screenshot/Instagram/thereal.thomasgottschalk; IMAGO/Eventpress (Fotomontage)

Der „Wetten, dass…?”-Star ist erst seit Ende März aktiv auf Instagram. „Meine Gebete wurden erhört – ich bin jetzt auf Insta!“, verkündete Thomas. Er hatte einen bereits bestehenden Account übernommen, der bislang als Fanprofil geführt wurde. Inzwischen besitzt der Kanal den blauen Haken und hat bereits über 33.000 Follower. Bis Anfang 2018 war Gottschalk auf Social Media nur auf Twitter aktiv gewesen. Bei seinem letzten Liebesurlaub mit Karina schwärmte Thomas Gottschalk in den höchsten Tönen von seiner neuen Freundin.