„Im kleinsten Kreis“: Bergdoktor-Star Ronja Forcher hat geheiratet

Im sommerlichen Hochzeitskleid gibt „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher jetzt ihrem Felix Briegel das Ja-Wort. In ihrer Heimat in Österreich feierten die beiden ihre Liebe im kleinsten Kreis.

Tirol- Im Sommer 2020 hatten sich Bergdoktor-Star Ronja Forcher (26) mit ihrem damaligen Freund Felix Briege (25) verlobt. Jetzt zelebrierten die beiden ihre Liebe mit ihrer Familie und Freunden. In ihrer Heimat Tirol gaben die beiden sich am 20. August das Ja-Wort. Der Bild-Zeitung hatte die Schauspielerin verraten, dass sie „im kleinsten Kreis der Familie“ feierten. „Es war der wohl schönste und liebevollste Tag unseres Lebens, und wir können es immer noch nicht wirklich glauben“, fügte sie hinzu.

Jetzt teilte Ronja erste Bilder von der Hochzeit auf ihrer Instagram-Seite mit ihren Fans. Es zeigt das Brautpaar total verliebt an ihrem großen Tag. Der Bergdoktor-Star ist im Bohemian-Look gekleidet mit Blumenkrone und mit Spitzen verziertem Hochzeitskleid, während ihr jetzt-Ehemann Felix einen braunen Anzug mit passender Fliege trägt. Natürlich darf unter den Fotos eine Liebeserklärung nicht fehlen: „Weil in deinen Armen die Welt still wird und ich immer sicher bin. Deshalb und wegen tausend weiteren Gründen, liebe ich es, Deine Frau zu sein!“

Bergdoktor-Star heiratet im engsten Kreis

Ronjas 135.000 Follower:innen freuen sich mit dem frisch vermählten Paar. Musiker Rolf Zuckowski (75) lässt die beiden wissen: „Ich wünsch Euch alles Glück der Erde und dazu ein Stück vom Himmel!“ Auch die Fans senden den beiden hunderte an Glückwünschen. „Wunderschönes Brautpaar, mega Kleid und herzlichen Glückwunsch“, schreibt eine Userin.