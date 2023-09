„Es hat geblutet“: Mirja du Mont nach Bade-Unfall im Krankenhaus

Von: Diane Kofer

Schock für Mirja du Mont: Beim Baden im Meer verletzte sie sich so sehr, dass sie sogar ins Krankenhaus musste. Bei dem Unfall platzte ihr das Trommelfell.

Spanien – Mirja du Mont (47) hat in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus gemacht, wie sehr ihr Stress und Druck auf die Psyche schlagen. 2018 erlitt die Schauspielerin sogar einen Hörsturz, infolgedessen sie Panikattacken hatte und unter dem stetigen Rauschen auf den Ohren leidet. Jetzt hat sie sich ausgerechnet wieder eine schwere Verletzung im Ohr zugezogen: Mirja du Mont hatte einen Unfall im Meer.

„Trommelfell geplatzt“: Blut- und Krankenhaus-Drama bei Mirja du Mont

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Seriendarstellerin nach dem tragischen Unfall im Spanien-Urlaub. Ein Ausflug ans Meer habe ziemlich unschön geendet. „Mir ist gestern aufgrund einer großen Welle, die auf mein Ohr knallte, das Trommelfell geplatzt. Es hat geblutet und musste verschlossen werden“, schilderte sie. Offenbar hatte die TV-Bekanntheit aber Glück im Unglück und keine weiteren Schäden davongetragen. „Hörtest war zum Glück gut. Hatte schon Angst aufgrund der Hörminderung rechts“, führte sie aus – denn Mirja du Mont hört auf dem rechten Ohr sowieso schlechter.

Nach dem Krankenhaus-Drama muss die 47-Jährige erst einmal Antibiotika nehmen und sich etwas erholen. Von ihren Fans hat sie schon zahlreiche Genesungswünsche erhalten – denn für die lieben Nachrichten bedankt sie sich auf Social Media ebenfalls.

Mirja du Mont wurde beim Baden in Spanien von einer großen Welle überrascht. Ihr Trommelfell platzte und sie musste ins Krankenhaus. © Imago/ APress; Instagram/ mirja_du_mont (Fotomontage)

Auch ihre „Unter uns“-Rolle Mareike Ott pausiert zurzeit aus gesundheitlichen Gründen. In der fiktiven Serienwelt leidet die Figur an dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom und musste in eine Klinik. Ein anderer „Unter uns“-Star ist hingegen gerade erst wieder in die Serie eingestiegen. Claudelle Deckert (49), die eigentlich ihr Aus in der RTL-Daily verkündet hatte, kehrt wieder zurück ans Set. Verwendete Quellen: Instagram/ mirja_du_mont