„Ach, der Elton“: „Schlag den Star“-Moderator im Puff erkannt

Von: Sarah Wolzen

Peinlicher Zwischenfall in Prag. Ausgerechnet als Elton in einem Puff unterwegs ist, wird der „Schlag den Star“-Moderator von einem Fan erkannt.

Prag - Viele Stars freuen sich, wenn sie auch abseits der Kameras von ihren Fans erkannt werden. Doch in manch einer Situation wären sie wohl lieber unentdeckt geblieben. So erging es auch Moderator Elton (51), der von einem Zuschauer angesprochen wurde - ausgerechnet als er gerade ein Bordell betrat.

Elton in Prager Rotlichtmilieu unterwegs

Seit er im Jahr 2001 erstmals als Stefan Raabs Praktikant bei „TV total“ in Erscheinung trat, ist Elton aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Der 51-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Alexander Duszat heißt, trat schon in zahlreichen TV-Shows auf. Aktuell ist er bei ProSieben in den Spielshows „Schlag den Star“ und „Schlag den Besten“ zu sehen. In der ARD moderiert er seit 2010 die Kindersendung „1, 2 oder 3“, und gehört neben Bernhard Hoëcker zum Cast von „Wer weiß denn sowas?“

Kaum betritt Elton den Prager Puff, wird er auch schon von einem Fan erkannt © IMAGO / photosteinmaurer.com & Instagram: elton_tv

In seinem Podcast „Eltonabend“ plaudert der gebürtige Berliner auch gerne mal aus dem Nähkästchen. So auch in der jüngsten Folge, als es um einen skurillen Zwischenfall bei einem Pragbesuch geht. Vor etwa 15 Jahren habe er für die ProSieben- „Märchenstunde“ in der tschechischen Hauptstadt gedreht. Nach Abschluss der Dreharbeiten habe das Team zunächst Party in einer Diskothek gemacht, bis es dann hieß: „In Prag gibt es bestimmt auch geile Bordelle.“

Warum heißt Elton eigentlich Elton? Moderator Elton kennt kaum jemand unter seinem bürgerlichen Namen Alexander Duszat. Doch wie kam es zu dem Spitznamen? Der wurde dem heute 51-Jährigen bereits in der Schule verpasst. Damals habe er eine dicke rote Hornbrille und eine „komische Frisur“ getragen, so der Moderator - und damit ausgesehen wie Popstar Elton John. Inzwischen würde ihn sogar seine Ehefrau Elton nennen. Lediglich für seine Mutter und seine Schwiegermutter bleibt er Alexander.

Fan erkennt Elton im Bordell

Und weil er sich dachte „in Prag ist ja egal - kannst ja mal ruhig mal reingucken in so einen Puff“, habe sich Elton den Puffbesuch nicht engehen lassen wollen. Mit dem Taxi sei es dann in ein Edel-Bordell gegangen. „Die Tür geht auf, sitzt eine sehr nette attraktive Blondine an der Bar und sagt ‚Ach, der Elton - hallo!‘“, so der Ex-Praktikant weiter.

Ohje! Der Moderator hat natürlich nicht damit gerechnet, ausgerechnet in einem Prager Puff erkannt zu werden. Es habe sich bei der Dame um eine Medizinstudentin aus Berlin gehandelt. „Ich habe mich dann den ganzen Abend unterhalten mit der an der Bar“, während die „anderen Jungs total steil gegangen“ wären. Es sei alles in allem ein sehr interessanter Abend gewesen, resümiert der Moderator seine Erfahrung im Prager Rotlichtmilieu.

Am Samstagabend moderierte Elton wieder einmal „Schlag den Star“, wo DJ Bobo gegen Joachim Llambi antrat. Obwohl der „Let‘s Dance“-Juror die Spielshow gewann, endete der Abend ziemlich schmerzhaft für ihn. Der Tänzer brach sich bei einem Spiel nämlich gleich drei Rippen. Verwendete Quellen: Podcast „Eltonabend“ (Folge vom 15. Dezmeber 2022); dpa