„Breite meine Flügel aus“: Anna Ermakova verzaubert im Sommerkleid

Anna Ermakova begeistert die Follower mit neuen Bildern. © Screenshots Instagram/Anna Ermakova

Anna Ermakova teilt Schnappschüsse aus Monte-Carlo. In ihrem Urlaubskleid begeistert sie die Follower. Auch Mutter Angela ist dabei.

Monte-Carlo - Anna Ermakova (22) ist als Model viel in der Welt unterwegs. Dabei nimmt sie auch ihre Follower auf Instagram immer wieder mit. Zuletzt zeigte sie sich in Monte-Carlo.

Anna Ermakova teilt Fotos aus Monte-Carlo mit Mama Angela

Anna Ermakova ist die Tochter von Boris Becker (54) und lebt mit ihrer Mutter Angela (54) normalerweise in London, wo ihr Vater erst vor Gericht verurteilt wurde. Die 22-Jährige teilte auf Instagram nun einige Bilder am Strand von Monte-Carlo, wo sie in Begleitung ihrer Mutter den Sonnenuntergang genoss. Dazu gab es offenbar Dinner in einer Luxus-Location am Pool.

Zu diesem Anlass trug die Becker-Tochter ein langes, luftiges Sommerkleid mit Musteraufdruck in schwarz-weiß-gelb. Ihre Mutter trug ein grünes Kleid. Dazu schreibt Ermakova: „Spreading my wings“, was auf Deutsch so viel heißt wie „Breite meine Flügel aus“.

„Süßester Schmetterling“: Anna Ermakova begeistert ihre Follower mit Strandbildern

Die Instagram-Follower sind begeistert von der Bilderserie. In den Kommentaren darunter heißt es unter anderem: „Liebe es“, „Wow, was ein tolles Kleid! Steht Dir super!“ oder „Hallo Anna, sehr schöne Fotos sind das!“ Auf Englisch wird auch gelobt: „Wunderschön“ oder „Der süßeste Schmetterling, den ich je gesehen habe“.

Kommentare zu Anna Ermakovas Bilderreihe auf Instagram. © Screenshots Instagram

Kürzlich begeisterte Anna Ermakova im schwarzen Minikleid das Netz. „Wunderschön", hieß es.